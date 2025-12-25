ZDJĘCIA

Krakowska żywa szopka u franciszkanów przyciąga tłumy gości. "Dla tych, którzy chcą na chwilę zwolnić i poczuć świąteczną bliskość"

autor: PAP/Łukasz Gągulski
autor: PAP/Łukasz Gągulski

33. żywa szopka przygotowana przez franciszkanów została udostępniona w Boże Narodzenie i jak co roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów, oferując zwiedzającym nie tylko stajenkę z żywymi zwierzętami, ale także koncerty kolęd i wydarzenia świąteczne.

W przeciwieństwie do lat ubiegłych, w tym roku konstrukcja została otwarta w Boże Narodzenie, a nie w wieczór wigilijny.

Jak co roku szopka przyciąga mieszkańców i turystów. Zapraszamy wszystkich serdecznie

— powiedział PAP franciszkanin brat Marek Słyś.

Żywe zwierzęta pochodzą z mini zoo Uszate Ranczo pod Krakowem. Są to kozy, owce, kucyk i osioł.

Świętowanie przy szopce rozpoczął w czwartek po południu koncert kolęd. Do wieczora świąteczne pieśni mają rozbrzmiewać przy ulicy Franciszkańskiej, obok bazyliki. Wykonawcami są: zespół Tapczany, Gabriela Król i Gabi Blacha.

Również jutro, w dzień św. Szczepana przy żywej szopce kolędy rozbrzmiewać będą do wieczora. Dla publiczności zaśpiewają i zagrają: zespół Lublin Voices, zespół Promyczek Dobra, grupa Południowcy oraz Zespół Pieśni i Tańca „Młode Juhasy”. W jutrzejszym programie są też jasełka przygotowane przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie oraz Niezależne Domostwo San Damiano. Na wieczór zaplanowano także spektakl „Wigilijna opowieść” w wykonaniu Theatrum Formica i Duszpasterstwa Akademickiego Mrowisko.

Na terenie bazyliki został również przygotowany namiot z księgą Pisma Świętego. To dla tych, którzy w ciszy chcą się pomodlić, dopytać o coś duchownego czy poprosić o błogosławieństwo. Dyżury wewnątrz pełnią zakonnicy.

autor: PAP/Łukasz Gągulski

Zwyczaj przeniesiony prze franciszkanów

Rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów ojciec Jan Maria Szewek przypomniał, że pierwszą żywą szopkę zorganizował w 1223 r. we włoskim Greccio św. Franciszek z Asyżu.

Po blisko ośmiu wiekach franciszkanie ten zwyczaj przeszczepili do Polski, a dokładnie do Krakowa. I od tamtego czasu na skwerze przy Franciszkańskiej, naprzeciw okna papieskiego, mieszkańcy Krakowa wraz z turystami celebrują przyjście na świat Jezusa Chrystusa

— powiedział o. Szewek w nagraniu internetowym.

Wśród patronów honorowych tegorocznej szopki jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Żywe zwierzęta, prawdziwa atmosfera świąt Bożego Narodzenia i przestrzeń, w której dzieci mogą zobaczyć, dotknąć i przeżyć coś autentycznego. To doskonała propozycja dla rodzin, dla najmłodszych i dla tych, którzy chcą na chwilę zwolnić i poczuć świąteczną bliskość

— zachęcał marszałek Małopolski Łukasz Smółka w spocie informującym o żywej szopce.

Św. Franciszek z Asyżu organizując żywą szopkę w 1223 r. chciał pokazać prostotę, ubóstwo i pokorę, które towarzyszyły przychodzącemu na świat Chrystusowi. W 1992 r. w Krakowie po raz pierwszy bożonarodzeniową szopkę z żywymi zwierzętami przygotowali klerycy z franciszkańskiego seminarium.

Adam Bąkowski/PAP

