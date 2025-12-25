Ubrany na czarno mężczyzna w złotej masce z rogami zakłócił Mszę Świętą w Katedrze Kolońskiej w Wigilię Bożego Narodzenia. Z Pasterki został wyprowadzony przez strażników katedry.
Filmy z incydentu obiegły media społecznościowe. Ich autentyczność potwierdziła archidiecezja i rzecznik katedry.
Zamaskowany mężczyzna zakłócił mszę, ale następnie pozwolił się wyprowadzić naszym pracownikom ochrony
— wskazał Markus Frädrich, rzecznik katedry w Kolonii.
Następnie prowokatorowi zakazano ponownego wstępu do świątyni.
Według ustaleń tabloidu „Bild” mężczyzna chciał wykonać taniec przed ołtarzem.
Komentarz policji
To, że doszło do takiego incydentu, potwierdziła policja w rozmowie z gazetą „General-Anzeiger”.
Stwierdziła jednak, że jej interwencja nie była potrzebna, bo dowiedziała się o niej po czasie i nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów.
Adrian Siwek/General-Anzeiger/Bild
