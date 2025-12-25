WIDEO

Bulwersujący incydent w niemieckiej katedrze! Mężczyzna w masce z rogami zakłócił Mszę Świętą. Chciał... tańczyć przed ołtarzem

Ubrany na czarno mężczyzna w złotej masce z rogami zakłócił Mszę Świętą w Katedrze Kolońskiej w Wigilię Bożego Narodzenia / autor: © Raimond Spekking
Ubrany na czarno mężczyzna w złotej masce z rogami zakłócił Mszę Świętą w Katedrze Kolońskiej w Wigilię Bożego Narodzenia / autor: © Raimond Spekking

Ubrany na czarno mężczyzna w złotej masce z rogami zakłócił Mszę Świętą w Katedrze Kolońskiej w Wigilię Bożego Narodzenia. Z Pasterki został wyprowadzony przez strażników katedry.

Filmy z incydentu obiegły media społecznościowe. Ich autentyczność potwierdziła archidiecezja i rzecznik katedry.

Zamaskowany mężczyzna zakłócił mszę, ale następnie pozwolił się wyprowadzić naszym pracownikom ochrony

— wskazał Markus Frädrich, rzecznik katedry w Kolonii.

Następnie prowokatorowi zakazano ponownego wstępu do świątyni.

Według ustaleń tabloidu „Bild” mężczyzna chciał wykonać taniec przed ołtarzem.

Komentarz policji

To, że doszło do takiego incydentu, potwierdziła policja w rozmowie z gazetą „General-Anzeiger”.

Stwierdziła jednak, że jej interwencja nie była potrzebna, bo dowiedziała się o niej po czasie i nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów.

Adrian Siwek/General-Anzeiger/Bild

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych