„Ludzie, którzy żyją głęboką wiarą są wielkimi twardzielami. Przede wszystkim potrafią stanąć w prawdzie o sobie samym i wiedzą, że nawet jak im się złe rzeczy w życiu zdarzą, to wszystko mogą zacząć od początku. Tego uczy nas chrześcijaństwo, że ostatecznie każdy z nas jest powołany do świętości. Dzisiaj w świecie pełnym pułapek, całego zła, hejtu, trzeba być twardym człowiekiem” - powiedział ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Karola Nawrockiego, który był gościem świątecznego programu „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24.
Kapelan prezydenta Nawrockiego
Jak ks. Wąsowicz został kapelanem prezydenta Karola Nawrockiego?
Pan prezydent uznał, że że będę mógł pomóc jako osoba duchowna. Znamy się z wielu przestrzeni mojego zaangażowania,…
