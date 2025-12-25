Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Ks. Wąsowicz o prezydencie Nawrockim: "Ma w sobie gen zwycięstwa, charakterystyczny dla chrześcijan"

Świąteczny wywiad z kapelanem prezydenta Karola Nawrockiego księdzem Jarosławem Wąsowiczem. Na zdjęciu ks. Jarosław Wąsowicz / autor: Telewizja wPolsce24
Ludzie, którzy żyją głęboką wiarą są wielkimi twardzielami. Przede wszystkim potrafią stanąć w prawdzie o sobie samym i wiedzą, że nawet jak im się złe rzeczy w życiu zdarzą, to wszystko mogą zacząć od początku. Tego uczy nas chrześcijaństwo, że ostatecznie każdy z nas jest powołany do świętości. Dzisiaj w świecie pełnym pułapek, całego zła, hejtu, trzeba być twardym człowiekiem” - powiedział ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Karola Nawrockiego, który był gościem świątecznego programu „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24.

