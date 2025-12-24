Francuzi mocno przywiązani do Bożego Narodzenia! Mimo sekularyzmu i zmian społecznych, 80 proc. nie chce rezygnować z tradycji

Zdecydowana większość Francuzów przywiązuje dużą wagę do Bożego Narodzenia, jego symboli i tradycji – wynika z badań przeprowadzonych przez instytut badania opinii publicznej Ifop. Okazuje się, że to ulubione święto w tym kraju. Co ciekawe, przywiązanym do laickości Francuzom, nie wadzi obecność bożonarodzeniowych szopek w budynkach urzędów miejskich.

Ważny moment dla kultury i tradycji

Boże Narodzenie nadal pozostaje ważnym punktem odniesienia kulturowego dla Francuzów. Zdecydowana większość z nich, 89 proc. uważa je za istotny moment w kulturze i tradycjach narodowych. 88 proc. opowiada się za utrzymaniem chrześcijańskich świąt w kalendarzu.

Trwałe miejsce w pamięci zbiorowej

Boże Narodzenie ma trwałe miejsce w pamięci zbiorowej narodu i Francuzi chcą je za wszelką cenę zachować. 67 proc. badanych pragnie, aby świąteczne symbole i tradycje, takie jak szopki, choinka, a nawet pasterka były „szanowane i zachowane, ponieważ stanowią one ich duchowe i kulturowe dziedzictwo”. 10 proc. domaga się wręcz ich promowania, a tylko 12 proc. opowiada się za większą dyskrecją i neutralnością przestrzeni publicznej, aby nie urazić innowierców czy niewierzących. Zdaniem socjologów brak zdecydowanie negatywnych postaw świadczy o tym, że tradycja Bożego Narodzenia pozostaje we Francji ważnym spoiwem społecznym bez względu na osobiste przekonania.

Pasterka przyciąga również niewierzących

Do kościoła w Boże Narodzenie wybiera się 13 proc. ankietowanych. Kolejnych 10 proc. pozostaje niezdecydowanych. Ciekawe jest jednak to, że 6 proc. badanych, którzy nigdy nie byli na Mszy, przyznaje, że odczuwa potrzebę udziału w bożonarodzeniowej liturgii.

Ulubione święto Francuzów

Jak podaje „Famille Chrétienne”, dane przedstawione przez Ifop są zbieżne z wynikami badań przeprowadzonych przez inny instytut badawczy CSA. Wynika z nich, że Boże Narodzenie jest ulubionym świętem dla 76 proc. Francuzów, a 79 proc. poopiera obecność bożonarodzeniowych szopek w merostwach.

