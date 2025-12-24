Świąteczne orędzie kardynała Pizzaballi: W świecie przemocy Bóg wkracza jako kruche Dziecko. Przynosi nadzieję i radość ludziom

W świątecznym orędziu kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, przypomniał, że w świecie, gdzie liczy się przemoc i siła, Bóg wkracza jako kruche Dziecko, przynosząc nadzieję, radość i przypomnienie o mocy miłości. Zaprosił wszystkich do modlitwy w Betlejem i refleksji nad przesłaniem Bożego Narodzenia.

Trzeba świętować, zwłaszcza dla dzieci

Patriarcha Jerozolimy zauważył, że tegoroczne Boże Narodzenie, przynajmniej w Betlejem, będzie miało całkiem normalny przebieg. Są szopki, choinki i wszystko, co normalnie towarzyszy tym świętom. Zdaniem kard. Pizzaballi trzeba się z tego cieszyć. Bo choć miniony rok był bardzo trudny, a następny będzie na pewno bardzo wymagający, to trzeba „zrobić sobie przerwę od całego tego bólu i cieszyć się Bożym Narodzeniem, zwłaszcza dla naszych dzieci”.

To bezbronne Dziecko zmieniło świat

Kard. Pizzaballa podkreślił, że Boże Narodzenie przypomina też wszystkim o mocy Chrystusa: W kontekście, w którym powszechnie uważa się, że jeśli nie używa się siły, nie jest się branym pod uwagę, więc przemoc, siła i nienawiść wydają się być niestety powszechnym refrenem: jeśli nie jesteś silny, jeśli nie podnosisz głosu, to tak jakbyś nie istniał. Przesłanie Bożego Narodzenia jest jednak inne, przypomina nam o chrześcijańskiej drodze, Bóg wkracza w naszą historię i nasze noce jako nowo narodzone dziecko, które jest najbardziej kruchym elementem, jaki znamy. (…) Ale to nowo narodzone Dziecko, które jest bardzo słabe z ludzkiego punktu widzenia, zmieniło świat, a wszystkie narody i ludzkość są nim zauroczone” – powiedział patriarcha Jerozolimy.

Pozostaniemy obecni w Ziemi Świętej

Przypomniał, że również chrześcijanie mają być światłem dla świata. Zapewnił, że wspólnota Kościoła nadal będzie obecna w Ziemi Świętej. Nadal będziemy służyć i nadal będziemy światłem Jezusa Chrystusa, aby nieść pocieszenie, wsparcie i solidarność, a także być głosem prawdy, wzywać do sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka oraz godności wszystkich ludzi – powiedział kard. Pizzaballa.

