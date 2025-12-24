Jasnogórski opłatek z wizerunkiem Matki Bożej i wieżą klasztoru. Wypiekany jest przez Paulinów od pokoleń

Na Jasnej Górze od pokoleń wypiekany jest jasnogórski opłatek, dla wiernych będący oznaką więzi z tym miejscem. / autor: Fratria
Na Jasnej Górze od pokoleń wypiekany jest jasnogórski opłatek, dla wiernych będący oznaką więzi z tym miejscem. / autor: Fratria

Na Jasnej Górze od pokoleń wypiekany jest jasnogórski opłatek, dla wiernych będący oznaką więzi z tym miejscem. Wypiekany jest na starych matrycach z wizerunkiem Matki Bożej i wieżą jasnogórską.

Jak informuje biuro prasowe Jasnej Góry, historia tamtejszego opłatka została w tym roku przypomniana na specjalnej tablicy przez jasnogórskiego dekoratora br. Dawida Respondka, który z zespołem przygotował tegoroczne bożonarodzeniowe szopki i wystrój sanktuarium.

Zaznaczono, że br. Dawid, po sięgnięciu do archiwów, w tym biura prasowego klasztoru i pamięci współbraci przypomniał, że w przeszłości do wypieku jasnogórskich opłatków były potrzebne dwie tony ziarna, z którego robiono mąkę.

Potrzebna była wysokogatunkowa mąka pszenna, którą Paulini robili z własnego zboża we własnym młynie. Młyn - maszyna walcowa, był czynny do 1987 r. Do dziś wspomina go wielu starszych paulinów: mieścił się za klauzurą i był częścią ich życia.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Ks. Trzaska: Polakom nie da się odebrać wiary. Nie da się odebrać chrześcijańskiego charakteru przeżywania świąt

Dzieli się nie tylko opłatkiem, ale i chlebem

Br. Dawid zaznaczył, że szczególnie w czasie niemieckiej okupacji mąka z własnego młyna za klauzurą ratowała życie zakonnikom, ale i osobom proszącym o pomoc. Mnisi dzielili się np. z wysiedloną po powstaniu ludnością Warszawy nie tylko opłatkiem, ale i chlebem.

Z powodu tego wielkiego współczucia dla warszawskich uchodźców najbardziej naraził się okupantom ówczesny przeor jasnogórski o. Stanisław Nowak czy jego współbracia o. Bogumił Natkański i o. Bonawentura Nipocki

— zaznaczyło zaprezentowanej informacji sanktuarium.

Dawny przeor Jasnej Góry i generał zakonu paulinów o. Jerzy Tomziński po latach wspominał, że dla ludności Warszawy która schroniła się po 1944 r. w Częstochowie, u stóp klasztoru, chleb był wypiekany trzy razy dziennie.

Tyle było tych ludzi – powstańców – że spali na korytarzach klasztoru. Piekarnie na mieście nie bardzo mogły dawać im chleb, dlatego klasztor wyciągnął pomocną dłoń

— zacytowało o. Tomzińskiego biuro prasowe Jasnej Góry.

CZYTAJ TAKŻE: Wigilia Narodzenia Pańskiego. Piękne symbole, tradycje i gesty. „Miłość, przebaczenie, pokój z Bogiem i ludźmi”

Jak upiec opłatek?

W czasie komunizmu tamtejsze opłatki trafiały przez rodziny do więźniów. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu zawozili je generałowie zakonu i przeorowie klasztoru. Od 1985 r. opłatki wożono też do Watykanu, Janowi Pawłowi II. Do dziś opłatki otrzymują m.in. Prezydent RP i polscy biskupi.

Zakonnicy przypominają, że aby upiec opłatek, należy najpierw zaczynić mąkę z wodą, otrzymując ciasto o konsystencji gęstej śmietany. Następnie wylewa się je na rozgrzaną formę - matrycę i mocno dociska.

Wcześniej matrycę trzeba przesmarować prawdziwym pszczelim woskiem, dlatego na opłatkach można zauważyć charakterystyczne smugi. Po wypieku trwającym około minutę wyjmuje się opłatki i zostawia się na noc. Nabierają wówczas wilgotności, dzięki czemu nie kruszą się.

CZYTAJ TAKŻE: Para Prezydencka kieruje życzenia do Polaków. „Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!”

Robert Knap/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych