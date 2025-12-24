Po raz pierwszy od ponad 500 lat w rzymskokatolickiej katedrze w Dublinie zostanie odprawiona pasterka, co stało się możliwe po podniesieniu prokatedry Najświętszej Marii Panny do rangi oficjalnej katedry archidiecezji dublińskiej decyzją papieża Leona XIV.
Papież Leon XIV podniósł prokatedrę Najświętszej Marii Panny do rangi katedry archidiecezji dublińskiej. Informację tę przekazał arcybiskup Dublina Dermot Farrell podczas Mszy 14 listopada, w dwusetną rocznicę poświęcenia kościoła oraz w dniu patrona Dublina, św. Wawrzyńca O’Toole’a.
Przed XVI w. funkcję rzymskokatolickich katedr pełniły kościół Christ Church, zwany Katedrą Świętej Trójcy, oraz kościół św. Patryka. W okresie reformacji oba budynki zostały przejęte przez Kościół Irlandii, stanowiący część tradycji anglikańskiej. Katedra św. Patryka, największy budynek sakralny w Irlandii, pełni rolę katedry narodowej.
Historia dublińskiej świątyni
Kościół Najświętszej Marii Panny został wzniesiony na początku lat dwudziestych XIX w., na krótko przed ostatecznym zniesieniem przepisów karnych ograniczających prawa katolików w Irlandii. Budynek przy ulicy Marlborough 83 od początku miał pełnić funkcję katedry tymczasowej. Przez kolejne lata podejmowano próby umieszczenia katedry rzymskokatolickiej w innej części miasta, lecz nie przyniosło to skutku.
Z biegiem czasu katedra tymczasowa stała się głównym miejscem ceremonii religijnych i państwowych dla katolików mieszkających w Dublinie. Papież Franciszek odwiedził ją podczas swojej podróży do Irlandii w 2018 r.
Paterka w katedrze Najświętszej Marii Panny w Dublinie zostanie odprawiona o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 22 czasu polskiego) z udziałem arcybiskupa Dublina Dermota Farrellego. Msze bożonarodzeniowe odbędą się w czwartek o godz. 9.30 i 11 czasu lokalnego.
