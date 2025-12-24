Nie można zrozumieć Świąt Bożego Narodzenia omijając ich religijny i głęboko chrześcijański charakter. Goszcząc na antenie Telewizji wPolsce24 ks. Tomasz Trzaska, który jest m.in. kapelanem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, podkreślił, że nasza cywilizacja wyrasta z chrześcijaństwa. „Więc dziwi mnie to, że ktoś próbuje, przepraszam za kolokwializm, na rympał atakować, bo tego się zrobić nie da. Polakom się nie da odebrać wiary, nie da się odebrać chrześcijańskiego charakteru przeżywania świąt” podkreślił kapłan.
Ks. Tomasz Trzaska, który jest m.in. kapelanem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie zwrócił uwagę, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia są pełne pośpiechu i niepokoju. Ważne jest zatem, aby się wyciszyć i postarać się je przeżyć w gronie rodzinnym oraz we wspólnocie z Kościołem. Wielu Polaków w święta odwiedza rodziny, a w czasie podróży musi zatrzymywać się na stacjach paliw.…
