Premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie - miejsce nierozerwalnie związane z drogą Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wizyta 22 grudnia była okazją do inauguracji Muzeum św. Jana Pawła II. „Janowi Pawłowi II powierzyłam moją drogę” – podkreśla Giorgia Meloni. Towarzyszył jej m.in. kard. Stanisław Dziwisz.
Inauguracja muzeum
Szefowa włoskiego rządu zwiedziła nową przestrzeń muzealną mieszczącą się w Papieskim Kolegium Polskim. Muzeum św. Jana Pawła II powstało także dzięki wsparciu finansowemu włoskiego rządu w ramach inicjatyw związanych z Jubileuszem.
Dom kard. Wojtyły w Rzymie
Papieskie Kolegium Polskie zajmuje szczególne miejsce w biografii kard. Karola Wojtyły. To tutaj zatrzymywał się podczas pobytów w Rzymie przed wyborem na Papieża, a w przeddzień konklawe w 1978 roku wyruszył stąd do Watykanu. Ekspozycja prezentuje m.in. gabinet oraz sypialnię z oryginalnym wyposażeniem, z których korzystał przyszły Papież.
Słowa w księdze
Na zakończenie wizyty premier Giorgia Meloni wpisała do księgi pamiątkowej słowa:
To muzeum jest skarbcem wiary, duchowości i miłości. Zachowały się tu ‘ślady’ człowieka zwyczajnego, a zarazem wyjątkowego, który poruszył moje życie i któremu powierzyłam swoją drogę. Zachowam w sercu doświadczenie tej wizyty, będącej balsamem dla duszy i dla serca.
Goście wydarzenia
Wizycie premier Włoch towarzyszył m.in. kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i metropolita krakowski senior. Obecni byli także proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichella, ks. Jan Antoni Główczyk, rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie oraz reprezentujący Watykańską Fundację Jana Pawła II ks. Paweł Ptasznik, rektor kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
