S.O.S. dla Ziemi Świętej. Chrześcijanie m.in. w Betlejem potrzebują wsparcia. Dyrektor polskiej sekcji PKWP: "Sytuacja stała się dramatyczna"

Kościół w Ziemi Świętej / autor: Fratria
Kościół w Ziemi Świętej / autor: Fratria

Dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. dr hab. Jan Żelazny apeluje o wsparcie dla chrześcijan w Betlejem. Przedłużający się konflikt powoduje, że chrześcijanie są pozbawieni środków utrzymania. Jedną z form wsparcia jest akcja S.O.S. dla Ziemi Świętej – powiedział PAP duchowny.

To prowadzi do poczucia beznadziei”

Na terenie Ziemi Świętej mieszkają dwie grupy chrześcijan. Jedną stanowią mieszkańcy Izraela, drugą - Autonomii Palestyńskiej. Po ataku terrorystycznym Hamasu 7 października 2023 r. sytuacja chrześcijan na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy stała się dramatyczna

— powiedział ks. dr hab. Jan Żelazny. Zaznaczył, że podstawowym problemem jest brak środków na utrzymanie i perspektyw na przyszłość.

Ci, którzy pracują w rolnictwie, są szykanowani przez miejscowych osadników. Z kolei odpływ turystów spowodował, że stanęła branża hotelowa, gastronomiczna, transportowa i związana ze sprzedażą pamiątek. Ludzie nie mają dochodów, brakuje pieniędzy na edukację dzieci. To prowadzi do poczucia beznadziei

— stwierdził.

S.O.S. dla Ziemi Świętej

Powiedział, że jedną z form wsparcia miejscowych chrześcijan jest organizowana od 2006 r. przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie kampania „S.O.S. dla Ziemi Świętej”.

Dzięki sprzedaży na stronie internetowej organizacji produktów wytworzonych przez lokalnych chrześcijańskich rzemieślników, udaje się nam pomóc 50 rodzinom

— powiedział duchowny. To m.in. ręcznie rzeźbione figurki, krzyże, różańce z drewna oliwnego oraz szopki bożonarodzeniowe.

Rozmówca PAP zaznaczył, że PKWP wspiera również edukację chrześcijan.

Działamy nie tyle poprzez fundowanie stypendiów dla konkretnych dzieci, ale wsparcie nauczycieli. Dzięki temu czesne w placówce z 70-80 uczniami jest o połowę niższe. Przygotowujemy także paczki humanitarne dla rodzin. Tę kwestię koordynują polskie siostry elżbietanki, które prowadzą w Betlejem sierociniec „Dom Pokoju”. Dzięki nim pomoc trafia do dzieci z rodzin wielodzietnych oraz do seniorów, szczególnie zagrożonych ubóstwem

— mówił.

Oprócz PKWP chrześcijanom pomagają inne organizacje katolickie, w tym Caritas.

Z roku na rok maleje liczba chrześcijan

Na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy liczba chrześcijan z roku na rok maleje. Przed wybuchem wojny mieszkało na tym obszarze ok. dwóch tys. wyznawców Chrystusa, w tym 1500 należało do parafii łacińskiej. Obok nich byli także wierni wschodnich kościołów orientalnych.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Tragiczna sytuacja chrześcijan w Gazie. Ks. prof. Cisło o akcji jego Fundacji. „Możemy mieć kawałek Betlejem w domu na Boże Narodzenie”

Adam Kacprzak/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych