Dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. dr hab. Jan Żelazny apeluje o wsparcie dla chrześcijan w Betlejem. Przedłużający się konflikt powoduje, że chrześcijanie są pozbawieni środków utrzymania. Jedną z form wsparcia jest akcja S.O.S. dla Ziemi Świętej – powiedział PAP duchowny.
„To prowadzi do poczucia beznadziei”
Na terenie Ziemi Świętej mieszkają dwie grupy chrześcijan. Jedną stanowią mieszkańcy Izraela, drugą - Autonomii Palestyńskiej. Po ataku terrorystycznym Hamasu 7 października 2023 r. sytuacja chrześcijan na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy stała się dramatyczna
— powiedział ks. dr hab. Jan Żelazny. Zaznaczył, że podstawowym problemem jest brak środków na utrzymanie i perspektyw na przyszłość.
Ci, którzy pracują w rolnictwie, są szykanowani przez miejscowych osadników. Z kolei odpływ turystów spowodował, że stanęła branża hotelowa, gastronomiczna, transportowa i związana ze sprzedażą pamiątek. Ludzie nie mają dochodów, brakuje pieniędzy na edukację dzieci. To prowadzi do poczucia beznadziei
— stwierdził.
S.O.S. dla Ziemi Świętej
Powiedział, że jedną z form wsparcia miejscowych chrześcijan jest organizowana od 2006 r. przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie kampania „S.O.S. dla Ziemi Świętej”.
Dzięki sprzedaży na stronie internetowej organizacji produktów wytworzonych przez lokalnych chrześcijańskich rzemieślników, udaje się nam pomóc 50 rodzinom
— powiedział duchowny. To m.in. ręcznie rzeźbione figurki, krzyże, różańce z drewna oliwnego oraz szopki bożonarodzeniowe.
Rozmówca PAP zaznaczył, że PKWP wspiera również edukację chrześcijan.
Działamy nie tyle poprzez fundowanie stypendiów dla konkretnych dzieci, ale wsparcie nauczycieli. Dzięki temu czesne w placówce z 70-80 uczniami jest o połowę niższe. Przygotowujemy także paczki humanitarne dla rodzin. Tę kwestię koordynują polskie siostry elżbietanki, które prowadzą w Betlejem sierociniec „Dom Pokoju”. Dzięki nim pomoc trafia do dzieci z rodzin wielodzietnych oraz do seniorów, szczególnie zagrożonych ubóstwem
— mówił.
Oprócz PKWP chrześcijanom pomagają inne organizacje katolickie, w tym Caritas.
Z roku na rok maleje liczba chrześcijan
Na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy liczba chrześcijan z roku na rok maleje. Przed wybuchem wojny mieszkało na tym obszarze ok. dwóch tys. wyznawców Chrystusa, w tym 1500 należało do parafii łacińskiej. Obok nich byli także wierni wschodnich kościołów orientalnych.
Adam Kacprzak/PAP
