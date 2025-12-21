Nietypowa pasja Leona XIV. Brat papieża zdradził, czym zajmuje się Ojciec Święty, gdy nie może spać. "Co Ojciec robi tu o tej porze?"

Papież Leon XIV jest miłośnikiem nowoczesnych technologii. Na zdjęciu: Leon XIV w papamobile na Pl. Św. Piotra / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Okazuje się, że papież Leon XIV kocha nie tylko sport (m.in. tenis i siłownię), ale nieobce są mu również nowoczesne technologie. Ojciec Święty gra w gry komputerowe, ale zdarza mu się też korzystać z popularnej aplikacji do nauki języków obcych. Poinformowała o tym włoska „La Repubblica”.

Papieża wśród użytkowników aplikacji wypatrzyły inne osoby korzystające z tej platformy.

Jesienią inny użytkownik (aplikacji) zauważył profil z imieniem Robert, ten sam, którego kardynał Prevost używał na Twitterze, nim został papieżem

— podkreślił rzymski dziennik.

Osoba używająca tego konta najczęściej uczyła się, gdy w Rzymie było po godz. 3 - dodał. Jeden z użytkowników zwrócił się do niej bezpośrednio z pytaniem: „Ojcze Święty, jest trzecia nad ranem, co Ojciec tu robi o tej porze?”.

Kiedy nie może spać, korzysta ze smartfona”

„La Repubblica” odnotowała, że potwierdzenie tej historii można znaleźć w słowach brata papieża, Johna Prevosta.

W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu „National Catholic Reporter” powiedział on, że kiedy jego brat nie może spać, korzysta ze smartfona.

Wiadomo również, że papież jest miłośnikiem gry słownej Wordle.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

