Okazuje się, że papież Leon XIV kocha nie tylko sport (m.in. tenis i siłownię), ale nieobce są mu również nowoczesne technologie. Ojciec Święty gra w gry komputerowe, ale zdarza mu się też korzystać z popularnej aplikacji do nauki języków obcych. Poinformowała o tym włoska „La Repubblica”.
Papieża wśród użytkowników aplikacji wypatrzyły inne osoby korzystające z tej platformy.
Jesienią inny użytkownik (aplikacji) zauważył profil z imieniem Robert, ten sam, którego kardynał Prevost używał na Twitterze, nim został papieżem
— podkreślił rzymski dziennik.
Osoba używająca tego konta najczęściej uczyła się, gdy w Rzymie było po godz. 3 - dodał. Jeden z użytkowników zwrócił się do niej bezpośrednio z pytaniem: „Ojcze Święty, jest trzecia nad ranem, co Ojciec tu robi o tej porze?”.
„Kiedy nie może spać, korzysta ze smartfona”
„La Repubblica” odnotowała, że potwierdzenie tej historii można znaleźć w słowach brata papieża, Johna Prevosta.
W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu „National Catholic Reporter” powiedział on, że kiedy jego brat nie może spać, korzysta ze smartfona.
Wiadomo również, że papież jest miłośnikiem gry słownej Wordle.
CZYTAJ TAKŻE: Papież Leon XIV złożył Polakom życzenia. „Zawierzam Mu szczególnie ludzi młodych, aby (…) byli otwarci na nowe życie”
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/748770-nietypowa-pasja-leona-xiv-zdradzil-ja-brat-papieza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.