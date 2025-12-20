Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów. To pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu! Podano termin

Kardynałowie na konklawe / autor: @Vatican Media
Kardynałowie na konklawe / autor: @Vatican Media

7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Spotkanie to potrwa dwa dni i będzie miało charakter wspólnotowy i braterski. Będzie poświęcone refleksji, dzieleniu się doświadczeniami i modlitwie.

Jak czytamy dalej w ogłoszonym dziś komunikacie, będzie to czas wspólnej refleksji, a także okazja, by zaoferować Ojcu Świętemu wsparcie i rady w wykonywaniu jego odpowiedzialnej misji kierowania Kościołem powszechnym.

Biuro Prasowe zaznacza, że „konsystorz wpisuje się w kontekst życia i misji Kościoła i ma na celu wzmocnienie wspólnoty między biskupem Rzymu a kardynałami, powołanymi do szczególnej współpracy na rzecz dobra Kościoła powszechnego”.

Krzysztof Bronk - Watykan/Vatican News PL

