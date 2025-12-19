Papież Leon XIV mianował arcybiskupa Richarda Motha nowym arcybiskupem Westminsteru. To ważna zmiana dla Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii.
Decyzja Papieża
Dotychczas arcybiskup Moth był biskupem diecezji Arundel and Brighton, należącej do metropolii Southwark. Arcybiskup-nominat zastąpi kardynała Vincenta Gerarda Nicholsa, który kierował archidiecezją od 2009 roku i złożył rezygnację z urzędu. Archidiecezja westionsterska jest siedzibą prymasowską w Kościele angielskim.
Droga kapłańska
Richard Moth urodził się 8 lipca 1958 roku w Chingola w Zambii. Edukację podstawową i średnią odbył w katolickich szkołach w hrabstwie Kent. Formację kapłańską zdobywał w seminarium St. John’s w Wonersh w Surrey oraz na Uniwersytecie Św. Pawła w Ottawie, gdzie uzyskał licencjat z prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1982 roku dla archidiecezji Southwark.
Ważne funkcje
W swojej posłudze pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Był m.in. wikariuszem parafialnym, sędzią Trybunału Metropolitalnego, kapelanem Korpusu Medycznego Armii, sekretarzem arcybiskupa oraz mistrzem celebracji liturgicznych. Kierował także Urzędem Powołań i pełnił funkcję wicekanclerza oraz przewodniczącego Trybunału Drugiej Instancji.
Posługa biskupia
W 2001 roku został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji Southwark i prałatem honorowym. W 2009 roku papież powierzył mu urząd ordynariusza wojskowego Wielkiej Brytanii. Sakrę biskupią przyjął 29 września tego samego roku. Od 21 marca 2015 roku kierował diecezją Arundel and Brighton.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/748706-papiez-leon-xiv-mianowal-nowego-arcybiskupa-westminsteru
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.