Podczas pozdrowień kierowanych przez Papieża do pielgrzymów z różnych krajów, zgromadzonych na Placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej Leon XIV podkreślił religijną wartość szopki oraz zachęcił, by znaleźć czas na przygotowanie się do oczekiwania na Jezusa, bez popadania w gorączkowy aktywizm przygotowań.
Czeka nas święto, które trzeba przygotować: Boże Narodzenie. Jednak dając się porwać gorączce przygotowań, ryzykujemy, że 25 grudnia straci swoje najgłębsze znaczenie, aż do rozczarowania i zaciemnienia przyjęcia Jezusa, „skarbu naszego życia” – przestrzegał Papież. Leon XIV w pozdrowieniach skierowanych do pielgrzymów mówiących różnymi językami ostrzegł przed powierzchowną interpretacją przyjścia Pana.
Szopka — znak wiary, sztuki i kultury
Namacalnym znakiem Bożego Narodzenia jest przygotowanie szopki, „malownicza reprezentacja Tajemnicy Narodzenia Chrystusa”. Zwracając się do pielgrzymów włoskojęzycznych, Ojciec Święty pragnie, aby ten tak ważny element, zarówno pod względem wiary, jak i kultury oraz sztuki, nadal był częścią tradycji świątecznej, przypominając o Jezusie, który, stając się człowiekiem, przyszedł „zamieszkać pośród nas”.
Nie pozbawiajmy Bożego Narodzenia jego treści
Do wiernych francuskojęzycznych Leon XIV kieruje przestrogę przed „gorączkowym aktywizmem” przygotowań, który grozi opróżnieniem Bożego Narodzenia i pozostawieniem miejsca na rozczarowanie.
Zamiast tego poświęćmy czas, by nasze serca były uważne i czujne w oczekiwaniu na Jezusa, aby Jego miłująca obecność na zawsze stała się skarbem naszego życia i serca – wezwał Ojciec Święty.
Pokuta i rekolekcje duchowe
Pielgrzymów polskojęzycznych Papież zachęcił, aby przystąpić do sakramentu pokuty lub uczestniczyć w rekolekcjach duchowych — doświadczeniach, które potrafią przynieść pokój, radość i prawdziwe poczucie życia.
Oczekiwać z radością
Adwent zaprasza nas do przygotowania się na Boże Narodzenie, przyjmując Jezusa bez zastrzeżeń. On jest naszą nadzieją. Dlatego z radością oczekujmy święta Jego narodzin i módlmy się razem, pełni ufności: „Przyjdź, Panie Jezu” – to wezwanie skierował Leon XIV do pielgrzymów niemieckojęzycznych.
Papież zachęcił Portugalczyków do odmawiania nowenny do Bożego Narodzenia, „bogatej w tradycje” w wielu lokalnych wspólnotach, jako odnowionej okazji do rozjaśnienia serca. Wierny, jak przypomniał w pozdrowieniu skierowanym do pielgrzymów języka arabskiego, „jest powołany, by otworzyć swoje serce na miłość Boga i bliźniego, aby mógł zostać napełniony prawdziwym pokojem i radością”.
