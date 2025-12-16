WIDEO, ZDJĘCIA

44. rocznica pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek. Abp Przybylski: Górnicy nie strajkowali tylko dla siebie, robili to też dla Polski

Metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski podczas mszy św. w 44. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
Metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski podczas mszy św. w 44. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Górnicy z kopalni Wujek w 1981 r. nie strajkowali tylko dla siebie, robili to też dla Polski, walcząc o swoje prawa i o warunki do życia w wolnym kraju” - powiedział podczas Mszy św. w intencji poległych górników z Wujka metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski.

Dziś przypada 44. rocznica pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek – największej tragedii stanu wojennego. 16 grudnia 1981 r. zomowcy oddali strzały do protestujących w Wujku górników, zabijając dziewięciu z nich i raniąc kilkudziesięciu innych.

autor: PAP/Jarek Praszkiewicz autor: PAP/Jarek Praszkiewicz autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

W tegorocznych obchodach rocznicy uczestniczy – z rodzinami ofiar, uczestnikami historycznego strajku i związkowcami – prezydent Karol Nawrocki. Uroczystości rozpoczęły się wczesnym popołudniem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, nieopodal Wujka.

Oni wciąż pracują dla Polski”

W homilii abp Przybylski mówił m.in., że zarówno polegli górnicy z Wujka, jak i współcześni pracownicy wielu zakładów, pracowali i pracują nie tylko dla siebie i swoich przywilejów, swoich rodzin i Górnego Śląska.

Oni wciąż pracują dla Polski

— stwierdził metropolita.

Również tych dziewięciu zabitych, ponad dwudziestu rannych podczas pacyfikacji i cała prawie trzytysięczna załoga strajkujących wtedy górników, oni cierpieli nie tylko dla obrony własnych miejsc pracy i obrony kopalni. Oni to robili dla dobra całej Polski. Przecież władze komunistyczne postanowiły spacyfikować ich bunt po to, żeby zastraszać innych, którzy mieli odwagę stanąć w walce o swoje prawa, o warunki do życia w wolnej Polsce

— powiedział.

Przestrzegł przy tym przed życiem, w którym słowa rozmijają się z czynami.

Takie życie zawsze jest życiem kłamstwa. A kłamstwo prędzej czy później prowadzi do rozbicia człowieka, wspólnoty i dobra i ojczyzny

— powiedział abp Przybylski.

Wszelkie ideologie formą kłamstwa”

Dodał, że formą takiego kłamstwa są wszelkie ideologie, w których jest dużo obietnic, pięknych słów, poprzekręcanych znaczeń.

Łatwo się za nimi idzie. Łatwo przyjmuje się ich propagandowe obietnice. Ale boleśnie przeżywa się ich konsekwencje. Niestety one wciąż wracają i mimo wcześniejszych kompromitacji ciągle znajdują zwolenników. Bo ludzie wolą czasem karmić się obietnicami niż prawdą, która wymaga odpowiedzialności, konsekwencji i realnej troski o dobro wspólne

— ocenił arcybiskup.

Po Mszy uczestnicy obchodów przejdą pod Krzyż-Pomnik Poległych Górników przed kopalnią Wujek. Będą tam wystąpienia, odczytany zostanie apel poległych, a na koniec złożone zostaną wieńce.

CZYTAJ WIĘCEJ: 44. rocznica pacyfikacji w kopalni „Wujek”. Zabitych zostało dziewięciu górników. Dwudziestu trzech zostało rannych

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych