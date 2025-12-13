Papież Leon XIV modlił się w intencji ludzi młodych. "Oddal od nich zagrożenia przestępczości, uzależnień i życia pozbawionego sensu"

Papież Leon XIV modlił się w intencji ludzi młodych. / autor: EPA/FABIO FRUSTACI Dostawca: PAP/EPA.

Podczas modlitwy zanoszonej do Matki Bożej z Guadalupe w jej liturgiczne wspomnienie Leon XIV modlił się w Bazylice św. Piotra za ludzi młodych – o wybór dobra i odwagę w przyjmowaniu Bożych planów.

Towarzysz, Matko, ludziom młodym, aby otrzymali od Chrystusa siłę do wybierania dobra i odwagę, by trwać mocno w wierze, nawet jeśli świat popycha ich w inną stronę

— wołał Ojciec Święty.

Papież modlił się dalej do Maryi w intencji młodych: „Pokaż im, że Twój Syn idzie obok nich. Niech nic nie trwoży ich serc, aby mogli bez lęku przyjąć Boże plany. Oddal od nich zagrożenia przestępczości, uzależnień i życia pozbawionego sensu.

Papież wygłosił tę modlitwę podczas Mszy św. sprawowanej 12 grudnia w Bazylice św. Piotra, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.

