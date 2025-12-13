Podczas modlitwy zanoszonej do Matki Bożej z Guadalupe w jej liturgiczne wspomnienie Leon XIV modlił się w Bazylice św. Piotra za ludzi młodych – o wybór dobra i odwagę w przyjmowaniu Bożych planów.
Towarzysz, Matko, ludziom młodym, aby otrzymali od Chrystusa siłę do wybierania dobra i odwagę, by trwać mocno w wierze, nawet jeśli świat popycha ich w inną stronę
— wołał Ojciec Święty.
Papież modlił się dalej do Maryi w intencji młodych: „Pokaż im, że Twój Syn idzie obok nich. Niech nic nie trwoży ich serc, aby mogli bez lęku przyjąć Boże plany. Oddal od nich zagrożenia przestępczości, uzależnień i życia pozbawionego sensu.
Papież wygłosił tę modlitwę podczas Mszy św. sprawowanej 12 grudnia w Bazylice św. Piotra, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.
CZYTAJ TAKŻE:
— Papież Leon XIV: Ja, jako syn, proszę Cię: Matko, naucz narody, które pragną być Twoimi dziećmi, nie dzielić świata na nieprzejednane obozy
— Matka Boża z Guadalupe – Morenita ukochana przez papieży. Leon XIV w dzień jej wspomnienia odprawi Mszę świętą w Bazylice św. Piotra
Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/748232-papiez-leon-xiv-modlil-sie-w-intencji-ludzi-mlodych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.