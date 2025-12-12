„Matka niosąca pociechę, jedność i nadzieję narodom doświadczonym bólem” – tak Najświętszą Maryję Pannę z Guadalupe w jej wspomnienie ukazuje Leon XIV. Papieska homilia podczas Mszy świętej w Bazylice św. Piotra stała się przejmującą modlitwą za Kościół i świat.
Mądrość z Niewiasty
Papież nawiązał do Księgi Mądrości Syracha, w której poetycki obraz Mądrości znajduje swoją pełnię w Chrystusie, „mądrości Bożej”, narodzonej z Niewiasty. Tradycja Kościoła odczytuje ten fragment również w kluczu maryjnym. To Maryja została przygotowana przez Boga na przyjęcie Syna, a w Niej Kościół rozpoznaje „matkę [pięknej] miłości”.
Radość, która prowadzi
Odwołując się do Ewangelii, Leon XIV ukazał dynamikę wiary Maryi. Przyjęcie Słowa Bożego rodzi radość, która nie pozwala pozostać w miejscu. Maryja śpieszy do Elżbiety, a Jej pozdrowienie wystarcza, by zrodziło się wyznanie wiary: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Magnificat – tłumaczył Papież – staje się pieśnią szczęścia pochodzącą od Boga, który obdarza swój lud największym darem – obecnością swojego Syna.
Guadalupe – Matka bliska
Szczególne miejsce w homilii zajęło Guadalupe. Papież przypomniał objawienia z 1531 roku na wzgórzu Tepeyac i słowa Maryi skierowane do św. Juana Diego: „Czyż nie ma tutaj Mnie, która jestem twoją Matką?”.
To głos, który rozbrzmiewa obietnicą Bożej wierności, obecnością, która podtrzymuje, gdy życie staje się nie do zniesienia
— zauważył Leon XIV.
To przesłanie – podkreślił Papież – rozbrzmiewa pośród konfliktów, niesprawiedliwości i cierpienia jako obietnica Bożej wierności i pocieszenia.
Modlitwa oraz wołanie o jedność i pokój
Druga część homilii przybrała formę modlitwy.
Ja, jako syn, proszę Cię: Matko, naucz narody, które pragną być Twoimi dziećmi, nie dzielić świata na nieprzejednane obozy, nie pozwalać, by nienawiść naznaczała ich dzieje, ani by kłamstwo pisało ich pamięć. Pokaż im, że władza ma być sprawowana jako służba, a nie panowanie
— mówił Leon XIV.
Ojciec Święty prosił Maryję, by pouczała rządzących o obowiązku strzeżenia godności każdej osoby na każdym etapie jej życia.
Uczyń z tych narodów, Twoich dzieci, miejsca, gdzie każdy człowiek może czuć się przyjęty
— dodał.
Leon XIV zawierzył Matce Bożej rodziny, duchowieństwo i osoby konsekrowane.
Umocnij rodziny: niech rodzice, na Twój wzór, wychowują z czułością i stanowczością, tak aby każdy dom był szkołą wiary. Natchnij, Matko, tych, którzy kształtują umysły i serca, by przekazywali prawdę z łagodnością, precyzją i jasnością, które płyną z Ewangelii. Wzmacniaj tych, których Twój Syn wezwał, by Go bliżej naśladowali
— mówił Papież.
Zawierzając Maryi młodych, Papież mówił:
Pokaż im, że Twój Syn idzie obok nich. Niech nic nie trwoży ich serc, aby mogli bez lęku przyjąć Boże plany. Oddal od nich zagrożenia przestępczości, uzależnień i życia pozbawionego sensu.
Leon XIV zawierzył Maryi również tych, którzy oddalili się od Kościoła.
Niech Twój wzrok dotrze tam, gdzie nasz dosięgnąć nie może, zburz mury, które nas dzielą, a oddalonych sprowadź z powrotem do domu mocą Twojej miłości
— wezwał Papież.
Prosił również Maryję o dar jedności, zgodnie z pragnieniem Chrystusa, „aby wszyscy stanowili jedno”.
Na zakończenie powierzył Jej również posługę Następcy Piotra i cały Lud Boży, pielgrzymujący ku ojczyźnie nieba.
Święta Dziewico, spraw, abyśmy – podobnie jak Ty – zachowywali Ewangelię w naszych sercach. Pomóż nam zrozumieć, że choć jesteśmy jej odbiorcami, nie jesteśmy jej właścicielami, lecz – jak św. Juan Diego – jedynie jej prostymi sługami
— mówił Leon XIV.
Objawienia w Guadalupe
Objawienia Matki Bożej z Guadalupe miały miejsce w 1531 roku na wzgórzu Tepeyac, niedaleko dzisiejszego miasta Meksyk. Maryja ukazała się wówczas Indianinowi Juanowi Diego, prosząc o wzniesienie świątyni i zapewniając o swojej macierzyńskiej bliskości. Pozostawiony na jego tilmie wizerunek Matki Bożej, czczony do dziś w sanktuarium w Guadalupe, stał się znakiem nadziei i pojednania oraz odegrał istotną rolę w ewangelizacji kontynentu amerykańskiego.
Pragnienie Leona XIV
18 listopada br., przed wyjazdem z Castel Gandolfo, rozmawiając z dziennikarzami Leon XIV wyraził pragnienie odbycia pielgrzymki do sanktuarium w Guadalupe. Msza święta, którą sprawował 12 grudnia br., nie była dla niego nowością – 12 grudnia 2023 i 2024 roku odprawiał on ją w obecności papieża Franciszka jako Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.
