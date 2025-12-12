Smutna wiadomość! Nie żyje o. Eustachy Rakoczy, kapelan żołnierzy niepodległości. "Boga i Ojczyznę miał zawsze w sercu!"

  • Kościół
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria/screenshot Facebook Jasna Góra
autor: Fratria/screenshot Facebook Jasna Góra

Z głębokim żalem informujemy, że przeżywszy 82 lata, 62 lata życia zakonnego i 55 lat kapłaństwa, zmarł dzisiaj śp. o. Eustachy Rakoczy” - podała w mediach społecznościowych Jasna Góra.

Jasnogórski kapelan żołnierzy niepodległości, odznaczony m_in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktywnie współtworzył dzieje niepodległościowego ruchu kombatanckiego w Polsce. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

— napisano na Facebooku Jasnej Góry.

Bardzo smutna wiadomość”

Bardzo smutna wiadomość. Do Domu Ojca odszedł ojciec prof. Eustachy Rakoczy - Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości, z ramienia Prymasa Tysiąclecia duszpasterz środowisk kombatanckich i niepodległościowych, kapelan Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Boga i Ojczyznę miał zawsze w sercu! Dziś zameldował się już u ukochanej Hetmanki Oręża Polskiego, którą tak miłował! Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

— zareagował na smutną wiadomość Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Adam Stankiewicz/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych