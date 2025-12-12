„Z głębokim żalem informujemy, że przeżywszy 82 lata, 62 lata życia zakonnego i 55 lat kapłaństwa, zmarł dzisiaj śp. o. Eustachy Rakoczy” - podała w mediach społecznościowych Jasna Góra.
Jasnogórski kapelan żołnierzy niepodległości, odznaczony m_in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktywnie współtworzył dzieje niepodległościowego ruchu kombatanckiego w Polsce. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
— napisano na Facebooku Jasnej Góry.
„Bardzo smutna wiadomość”
Bardzo smutna wiadomość. Do Domu Ojca odszedł ojciec prof. Eustachy Rakoczy - Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości, z ramienia Prymasa Tysiąclecia duszpasterz środowisk kombatanckich i niepodległościowych, kapelan Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Boga i Ojczyznę miał zawsze w sercu! Dziś zameldował się już u ukochanej Hetmanki Oręża Polskiego, którą tak miłował! Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!
— zareagował na smutną wiadomość Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
