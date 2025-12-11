Rok Spółdzielczości dobiega końca, ale wartości, które go definiują – solidarność, odpowiedzialność i wzajemna pomoc – pozostają żywe zarówno w tradycji spółdzielczej, jak i w życiu Kościoła. Ich wspólne korzenie są wyraźniejsze, niż często się o tym pamięta.
Spółdzielczość wyrosła z bardzo podobnej postawy, która od wieków kształtowała wspólnoty parafialne: troski o dobro wspólne, współodpowiedzialności i gotowości do pracy na rzecz innych. W wielu miejscach to właśnie księża byli inicjatorami pierwszych przedsięwzięć spółdzielczych, dostrzegając potrzeby lokalnych społeczności. Powstające spółdzielnie często skupiały osoby związane z jedną parafią – sąsiadów, którzy znali się, ufali sobie i chcieli działać razem. Historia społeczna pokazuje, że ta bliskość nie była przypadkiem. Kościół i ruch spółdzielczy bazowały na podobnej intuicji: że człowiek w pojedynkę nie udźwignie wszystkich wyzwań, ale wspólnota już tak.
Dziś tę perspektywę kontynuuje Fundacja Stefczyka, która swoją misję traktuje jako przedłużenie tamtych tradycji. Fundacja współpracuje z parafiami, wspierając ich inicjatywy społeczne, edukacyjne i charytatywne. Pomaga we wzmacnianiu więzi lokalnych, w tworzeniu przestrzeni dialogu, w budowaniu działań, które jednoczą – od projektów skierowanych do rodzin, przez wydarzenia kulturalne, po wsparcie infrastrukturalne dla parafii.
W centrum tych aktywności stoi przekonanie, że prawdziwa siła rodzi się ze współdziałania. Tak samo jak spółdzielnie powstawały z potrzeby wspólnego działania, tak Fundacja Stefczyka wspiera dziś parafie w budowaniu aktywnych, odpowiedzialnych i otwartych wspólnot. Zakończenie Roku Spółdzielczości nie zamyka tej historii – przeciwnie, podkreśla jej aktualność i znaczenie we współczesnym życiu społecznym.
Partnerem artykułu jest FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/748015-spoldzielczosc-i-kosciol-u-zrodel-wspolnego-dzialania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.