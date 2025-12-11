Ważny apel KEP: Jeżeli chcemy, by Polska była krajem silnym, solidarnym i przyszłościowym, musimy stanąć razem po stronie rodziny

Troska o życie rodzinne jest aktem odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy” – podkreślili członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w słowie „Rodzina. Przyszłość, której nie wolno stracić”.

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny podkreśliła, że „rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem budowania odporności psychicznej, dojrzewania i zdolności do tworzenia więzi”.

Za papieżem Franciszkiem zaznaczyli, że przyszłość świata i Kościoła zależy od kondycji rodziny.

Dlatego troska o życie rodzinne nie jest kwestią sentymentu ani tradycji, lecz aktem odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy

— napisali.

Wśród największych wyzwań stojących obecnie przed rodzinami wymienili niepewność ekonomiczną, szybkie tempo życia, presję zawodową i narastającą samotność.

Trudno jest budować małżeństwo i wychowywać dzieci. A jednak – właśnie dlatego – rodzina pozostaje największym źródłem siły społecznej, miejscem, w którym kształtuje się człowiek zdolny kochać, przebaczać i ponosić odpowiedzialność

— napisali członkowie rady.

Przypomnieli, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny „zakorzeniony w ich różnicy i komplementarności”, w którym ma „miejsce przyjęcia i przekazywania życia”.

Wbrew współczesnym trendom różnice te nie dzielą, lecz odpowiednio przeżywane stają się źródłem wzajemnego ubogacenia i mocnym oparciem dla obojga małżonków

— napisali członkowie rady.

Ochrona rodziny wymaga kultury”

Podkreślili, że „ochrona rodziny wymaga kultury, która szanuje trud codzienności, ale także rozwiązań społecznych i ekonomicznych, które pozwolą rodzinom odważnie podejmować decyzje o życiu”.

Dodali, że wymaga to również „języka publicznego, który nie tworzy podziałów, lecz łączy wokół tego, co najważniejsze”.

Jeżeli chcemy, by Polska była krajem silnym, solidarnym i przyszłościowym, musimy stanąć razem po stronie rodziny – miejsca, w którym rodzi się człowiek

— ocenili członkowie Rady KEP ds. Rodziny.

