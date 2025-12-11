„Troska o życie rodzinne jest aktem odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy” – podkreślili członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w słowie „Rodzina. Przyszłość, której nie wolno stracić”.
Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny podkreśliła, że „rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem budowania odporności psychicznej, dojrzewania i zdolności do tworzenia więzi”.
Za papieżem Franciszkiem zaznaczyli, że przyszłość świata i Kościoła zależy od kondycji rodziny.
Dlatego troska o życie rodzinne nie jest kwestią sentymentu ani tradycji, lecz aktem odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy
— napisali.
„Rodzina źródłem siły społecznej”
Wśród największych wyzwań stojących obecnie przed rodzinami wymienili niepewność ekonomiczną, szybkie tempo życia, presję zawodową i narastającą samotność.
Trudno jest budować małżeństwo i wychowywać dzieci. A jednak – właśnie dlatego – rodzina pozostaje największym źródłem siły społecznej, miejscem, w którym kształtuje się człowiek zdolny kochać, przebaczać i ponosić odpowiedzialność
— napisali członkowie rady.
Przypomnieli, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny „zakorzeniony w ich różnicy i komplementarności”, w którym ma „miejsce przyjęcia i przekazywania życia”.
Wbrew współczesnym trendom różnice te nie dzielą, lecz odpowiednio przeżywane stają się źródłem wzajemnego ubogacenia i mocnym oparciem dla obojga małżonków
— napisali członkowie rady.
„Ochrona rodziny wymaga kultury”
Podkreślili, że „ochrona rodziny wymaga kultury, która szanuje trud codzienności, ale także rozwiązań społecznych i ekonomicznych, które pozwolą rodzinom odważnie podejmować decyzje o życiu”.
Dodali, że wymaga to również „języka publicznego, który nie tworzy podziałów, lecz łączy wokół tego, co najważniejsze”.
Jeżeli chcemy, by Polska była krajem silnym, solidarnym i przyszłościowym, musimy stanąć razem po stronie rodziny – miejsca, w którym rodzi się człowiek
— ocenili członkowie Rady KEP ds. Rodziny.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Raper Tau: Rodzina jest bardzo mocno atakowana. Ludzie zdemoralizowani opanowali wszystkie listy przebojów i cały Internet
— TYLKO U NAS. Autorki książki pt. „Bezpotomni”: Dużym problemem jest język, jakim mówi się dzisiaj o rodzinie czy macierzyństwie
— TSUE ws. „małżeństw” LGBT. Morawiecki: Wara od naszych dzieci! „Kto dał tym sędziom prawo do decydowania o polskiej rodzinie?”
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/748008-episkopat-rodzina-pozostaje-zrodlem-sily-spolecznej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.