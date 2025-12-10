Trzy szopki z Polski można oglądać na wystawie w kolumnadzie bazyliki Świętego Piotra. Na dorocznej ekspozycji „Sto szopek w Watykanie” zaprezentowano prace z 23 krajów.
Jak co roku wystawę w kolumnadzie Berniniego wokół placu Św. Piotra odwiedzają tysiące osób. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się w środę po papieskiej audiencji generalnej.
Choć tradycyjnie także w tytule ósmej edycji wystawy jest sto szopek, to faktycznie zaprezentowano 132 żłóbki wykonane najróżniejszą techniką z różnorodnych materiałów: szkła, papieru japońskiego, kokosowego włókna, jedwabiu, żywicy. Przywiezione zostały między innymi ze Słowacji, Węgier, Rumunii, Szwajcarii, Chorwacji, USA, Peru, Erytrei, Tajwanu, Paragwaju, Wenezueli, Indii, Indonezji.
Polskie szopki
Są też trzy polskie szopki.
Szopkę z włóczki w różnych kolorach wykonała szydełkiem Joanna Świtała. Jest Święta Rodzina z włóczki, Trzej Królowie i zwierzęta.
Stajenka z piernika, czekolady i lukru to dzieło rodzeństwa Marysi i Frania Bartosińskich z Warszawy.
Jest też szopka „Dom Kopernika”, którą wykonało Bractwo Toruńskich Belenistów, czyli grupa miłośników szopek hiszpańskich, nawiązujących do koncepcji osadzania scen Bożego Narodzenia w realiach krajobrazu i lokalnej architektury. Zbudowali oni toruńską kamienicę, przed którą umieścili figurki.
Wystawa w Watykanie będzie otwarta do 8 stycznia.
Tomasz Karpowicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747948-trzy-szopki-z-polski-na-ekspozycji-w-watykanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.