Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747938-o-t-rydzyk-tusk-robi-ze-mnie-przestepce-rozwazam-proces

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.