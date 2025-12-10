„Za poprzednich rządów Donalda Tuska, również byliśmy dyskryminowani i prześladowani. (…) Służę w kapłaństwie już ponad 50 lat. Służę Panu Bogu, ludziom, Polsce. Nigdy nie byłem karany. Proszę mi więc nie imputować przestępstwa. To jest nieprawdziwe i nieuczciwe” — mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl o. Tadeusz Rydzyk CSsR, tuż po wyjściu z rzeszowskiej prokuratury. Dyrektor Radia Maryja dziękuje za wsparcie, modlitwę oraz obecność ludziom, którzy przybyli na miejsce. Dodaje, że zaskoczyła go obecność młodzieży. Redemptorysta apeluje także o jedność i troskę o Polskę w obliczu narastających zagrożeń.
Dyrektor Radia Maryja przesłuchiwany był w charakterze świadka w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II. Po wyjściu z przesłuchania podzielił się z portalem wPolityce.pl swoimi refleksjami. „Przedstawiłem pani prokurator kontekst powstania Muzeum i jego działalności. Odpowiadałem na pytania zarówno prokuratury, jak prawników z ramienia ministerstwa kultury” – mówi.
Jedno muzeum dyskryminowane spośród 142 instytucji
Przesłuchanie rozpoczęło się od swobodnej wypowiedzi, w której założyciel Radia Maryja nakreślił tło kontekstowe, wskazując że ataki na jego działalność trwają od lat.
Pokazałem absurdy tej sytuacji. To jest współczesne prześladowanie. Mamy do czynienia z dyskryminacją. Muzeum Pamięć i Tożsamość nie jest jedynym podmiotem współprowadzonym przez Ministerstwo Kultury. Takich instytucji jest łącznie 142. Dlaczego więc tylko my jesteśmy napiętnowani? Są przecież umowy. Inne podmioty są w identycznej sytuacji
— mówi o. Tadeusz Rydzyk. Jak podkreśla, nie pierwszy raz działalność Fundacji „Lux Veritatis” spotyka się z atakiem rządu, na co zwrócił uwagę w prokuraturze.
Powiedziałem, że to wygląda na celowe prześladowanie. Za poprzednich rządów Donalda Tuska, również byliśmy dyskryminowani i prześladowani. To było bardzo dokuczliwe. Fundacja wybudowała wówczas akademiki. Odebrano nam należny zwrot VAT. Ale już szczytem było to, gdy Donald Tusk ubliżył całej Rodzinie Radia Maryja, naszej społeczności, gdy z wyżyn mównicy sejmowej wyzywał nas pogardliwie od „moherowych beretów”. Teraz mamy ciąg dalszy
— przypomina Ojciec Dyrektor w rozmowie z wPolityce.pl.
Donald Tusk wpisuje się tym wszystkim w globalną akcję ateizacji. To są te siły. Mamy 142 podmioty, a atakują akurat nas. Dlaczego uderzają właśnie w nasze muzeum? Czy to nie dlatego, że chodzi tu o pamięć i tożsamość? Odczytuję to w kontekście niszczenia wychowania, niszczenia szkoły, wyrzucenia z programu najnowszej historii Polski, usunięcia przedmiotu „historia i teraźniejszość”. „Pamięć i Tożsamość” to ostanie przesłanie Ojca Świętego przed odejściem do wieczności
— mówi założyciel Radia Maryja.
Uderzenie w dobre imię
O. Tadeusz Rydzyk wskazuje, że przez ostatnie dwa lata trwają wyjątkowo silne prześladowania, uderzające w jego dobre imię.
Donald Tusk wprost mówił, że Rydzyk robi jakieś interesy, dlatego wchodzi CBA. Sugerował to na konferencji prasowej podczas wizyty komisarz z Unii Europejskiej. Sugerował, że są nadużycia, czyli odbiera mi dobre imię. Ze mnie, który ma zadanie ewangelizować, robi publicznie przestępcę. Powiedziałem to dzisiaj w prokuraturze, dodając że zastanawiam się, czy nie wytoczyć mu procesu o odbieranie dobrego imienia. Chciałem, żeby to zostało zaprotokołowane. Taki jest kontekst całej sprawy. Ja to odbieram jako prześladowanie. Jako dyskryminację
— podkreśla o. Rydzyk.
Powiedziałem też, że służę w kapłaństwie już ponad 50 lat. Służę Panu Bogu, ludziom, Polsce. Nigdy nie byłem karany. Proszę mi więc nie imputować przestępstwa. To jest nieprawdziwe i nieuczciwe
— dodaje dyrektor Radia Maryja.
Wskazuje także, że kłamstwa powielane są zarówno przez polityków, jak i media. Właśnie dlatego odmówił komentarza dziennikarzom TVN i TVP w likwidacji:
Powiedziałem: „Z wami nie rozmawiam, bo kłamiecie. Zrobiliście nam bardzo dużo krzywdy waszymi kłamstwami, waszymi kłamliwymi programami. Życzyłem im wszystkim nawrócenia. Zbliża się Boże Narodzenie.
Nie wolno niszczyć Polski
Jak podkreśla Dyrektor Radia Maryja, żyjemy w sytuacji licznych zagrożeń i niebezpieczeństw, dlatego budowa jedności i bezpieczeństwa powinna stanowić wspólną troskę.
Nie wolno Polski niszczyć. Nie wolno niszczyć społeczeństwa. Mamy służyć. Czas się nawrócić. Kłamstwem Polski się nie zbuduje. Trzeba zająć się bezpieczeństwem Polski: militarnym, żywnościowym, zdrowotnym. Trzeba zająć się wychowywaniem dobrze dzieci, młodzieży, kształtować naród, żebyśmy żyli w pokoju, wzajemnej życzliwości. Nie wolno pozwalać na to, co się dzieje. To jest zło. Nie możemy się temu poddawać
— apeluje Ojciec Dyrektor w rozmowie z wPolityce.pl.
Prowadźmy dialog, rozmawiajmy, wymieniajmy argumenty. Szukajmy prawdy, dobra wspólnego, dobra człowieka. Szanujmy się. To ma być siła argumentu, nie argument siły, przemocy. Bo przemoc stosują zawsze totalitarne
— podkreśla o. Tadeusz Rydzyk i apeluje:
Jesteśmy Polakami. Budujmy Ojczyznę. Rozmawiajmy ze sobą, troszczmy się o dobro. Bo komuś zależy na tym, żeby to wszystko zniszczyć.
