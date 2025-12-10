Nadal trwają poszukiwania 44-letniego księdza Marka Wodawskiego z Warszawy, który 7 listopada wyszedł z mieszkania i do tej pory nie wrócił. „Fakt” ustalił, że pod koniec listopada policja odnalazła jego auto. „Ja i cała moja rodzina jesteśmy w ogromnym szoku, ponieważ znamy tę osobę od dziecka i wiemy jaki był roztropny, jaki był odpowiedzialny (…) Nigdy rodzinie nie zrobiłby czegoś podobnego — to nie jest on” - napisała siostra duchownego w mediach społecznościowych.
Tajemnicze zaginięcie
Ceniony naukowiec i duszpasterz 7 listopada wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej w Warszawie i do chwili obecnej nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich. Najprawdopodobniej odjechał szarym samochodem marki Skoda Fabia z 2015 r. Pod koniec listopada policja odnalazła jego auto, o czym poinformowała ma Facebooku siostra księdza - pani Aneta.
Jak podała policja samochód zaginionego ks Marka Wodawskiego (mojego brata) został odnaleziony. Obecnie jest zabezpieczony przez rodzinę i nie porusza się po ulicach. Proszę nie reagować na jakiekolwiek posty obcych ludzi siejących zamęt w tej sprawie
— czytamy.
Informację podaną przez rodzinę ks. Marka potwierdziła w rozmowie z „Faktem” podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji VII.
Odnaleźliśmy samochód należący do zaginionego księdza. Był zaparkowany przy terenie budowy w dzielnicy Praga-Południe. Auto było zamknięte i opuszczone, jego oględziny nie wniosły żadnych nowych informacji do sprawy. Wewnątrz nie było żadnych śladów wskazujących, że mogło dojść do jakiegoś zdarzenia o charakterze przestępczym. Samochód po oględzinach został przekazany rodzinie. Cały czas poszukujemy zaginionego mężczyzny
— przekazała „Faktowi” rzecznik policji.
Rodzina duchownego cały czas wierzy, że ks. Marek odnajdzie się cały i zdrowy.
Całej Rodzinie, przyjaciołom, księżom, siostrom zakonnym, parafianom dziękuję że trwacie w silnej nadziei i wierze razem z nami, że wkrótce zobaczymy ks Marka Wodawskiego pośród nas!!! W dalszym ciągu trwają poszukiwania i nie wątpimy, że zakończą się szczęśliwie!!! Proszę nie ustawajmy w posyłaniu dobrych, pełnych nadziei i mocy myśli. Nie ustawajcie w swoich modlitwach. Wspierajmy się nawzajem i bądźmy silni dla niego-naszego brata, przyjaciela, księdza — szlachetnego i dobrego człowieka. Dziękuję
— napisała siostra zaginionego księdza Marka.
Rysopis księdza
Policja podała także rysopis 44-latka. Duchowny ma 175 cm, normalną budowę ciała, włosy ciemne krótkie, wiek z wyglądu 45 lat. W chwili zaginięcia ubrany był w czerwoną bluzę oraz spodnie jeansowe niebieskie.
Prosimy o pomoc wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu mężczyzny prezentowanego na zdjęciu
— podkreśla policja.
Osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów tel. (47) 723-76-30, w godz. 8.00-16.00, całodobowo (47) 723-76-55, lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected].
