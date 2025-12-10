„W tym kontekście z łatwością przyłączam się do apelu moich poprzedników, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana jedynie w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni” – wskazał Papież w przemówieniu do delegacji Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego. Dodał, że „jesteśmy beneficjentami wkładu, jaki członkowie wspólnot chrześcijańskich wnieśli i nadal wnoszą dla dobra społeczeństwa europejskiego”.
Papież wskazał na ważne osiągnięcia cywilizacji zachodniej; wymienił dziedzictwo kulturowe i naukowe. Osiągnięcia te „tworzą nierozerwalny związek między chrześcijaństwem a historią Europy – historią, którą należy pielęgnować i celebrować”.
Służba „najmniejszym”
Na początku przemówienia Papież wskazał, że sprawowanie jakiejkolwiek władzy w społeczeństwie jest związane z odpowiedzialnością za dobro wspólne. Wraz z podziękowaniem za służbę znalazło się także wezwanie do tego, aby „nigdy nie tracić z oczu zapomnianych – tych na marginesie”.
Św. Tomasz More – wzorem
Parlamentarzyści – wskazał Leon XIV – jako demokratycznie wybrani przedstawiciele odzwierciedlają różnorodne poglądy. Parlament jest przestrzenią, która umożliwia wyrażanie i omawianie tych stanowisk. Dodał, że „miarą każdego cywilizowanego społeczeństwa jest to, że różnice są dyskutowane z uprzejmością i szacunkiem, gdyż zdolność do wyrażania sprzeciwu, uważnego słuchania, a nawet prowadzenia dialogu z tymi, których możemy postrzegać jako przeciwników, świadczy o naszym szacunku dla nadanej przez Boga godności każdego człowieka”.
Jako wzór, Papież parlamentarzystom wskazał na św. Tomasza More’a, który jest patronem polityków. Jego mądrość, odwaga i obrona sumienia stanowią ponadczasową inspirację, dla tych, którzy pragną wspierać dobro społeczne.
Dziedzictwo chrześcijańskiej Europy
Papież zaznaczył, że na intelektualne dziedzictwo chrześcijańskiej Europy składają się bogate zasady etyczne i wzorce myślenia. Są one niezastąpione do ochrony nadanych przez Boga praw i wrodzonej wartości każdego człowieka – od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jest to również kluczowe dla odpowiedzi na wyzwanie ubóstwa, wykluczenia społecznego, problemów ekonomicznych, kryzysu klimatycznego, toczących się wojen.
Ojciec Święty przypomniał słowa Benedyka XIV, który wskazywał na konieczny dialog między „światem rozumu a światem wiary – światem świeckiej racjonalności a światem przekonań religijnych”.
Rzeczywiście, ta publiczna rozmowa, w której politycy odgrywają istotną rolę, ma kluczowe znaczenie dla poszanowania kompetencji każdej ze stron, jak również dla zapewnienia tego, czego każda z nich potrzebuje – mianowicie wzajemnej roli «oczyszczającej», która zapewnia, że żadna ze stron nie popadnie w wypaczenia
— dodał Leon XIV.
Modlę się, abyście wy sami odegrali swoją rolę w pozytywnym uczestnictwie w tym ważnym dialogu – nie tylko dla dobra narodów Europy, ale całej naszej ludzkiej rodziny
— zakończył Papież.
