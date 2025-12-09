Figura Matki Boskiej – Macareny powróciła do bazyliki w Sewilli! W czerwcu padła ofiarą... kontrowersyjnej renowacji

  • Kościół
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Figura Matki Boskiej – Macareny / autor: PAP/EPA
Figura Matki Boskiej – Macareny / autor: PAP/EPA

Po kilku miesiącach słynna figura Matki Boskiej – Macareny powróciła na trzy dni do bazyliki w Sewilli na południu Hiszpanii. Kontrowersyjna renowacja tej jednej z najważniejszych figur religijnych w kraju wywołała w czerwcu oburzenie wiernych.

Figura trafiła do sewilskiej bazyliki, czyli w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; to dzień ustawowo wolny od pracy w całym kraju.

W ten sposób kończy się jeden z najtrudniejszych okresów w historii bractwa Macareny

— skomentował dziennik „ABC”.

Trzy renowacje figurki

Chodzi o trzy kolejne renowacje, jakie XVII-wieczna figura Matki Boskiej, odgrywająca centralną rolę w słynnych procesjach Wielkiego Tygodnia, przeszła pod koniec czerwca. Ich efekt wywołał dyskusje zarówno wiernych, jak i liczącego 17 tys. członków Bractwa Macareny, opiekującego się figurą.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły jej rzęsy. Po renowacji stały się znacznie dłuższe i doprowadziły do zmiany wizerunku Matki Boskiej, która pierwotnie przedstawiona została ze smutną twarzą i pięcioma łzami spływającymi po policzkach.

Renowacja fresku „Ecce Homo”

Krytycy porównywali kazus Macareny do nieudanej renowacji fresku „Ecce Homo” w sanktuarium w Saragossie z 2012 r., przedstawiającego Jezusa w koronie cierniowej. 80-letnia artystka amatorka podjęła się próby odnowienia dzieła, nadając twarzy Jezusa karykaturalny, przypominający małpę wygląd.

Po kontrowersjach figura poddana została ponownej renowacji pod okiem uznanych i doświadczonych konserwatorów sztuki.

Bractwo Macareny należy do jednych z najbardziej znanych bractw pokutnych w Hiszpanii. Organizowana przez nie w Wielki Tydzień procesja w Sewilli, z charakterystycznymi szpiczastymi kapturami, należy do jednej z najdłuższych: rozpoczyna się w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek i twa ponad 12 godzin.

Tomasz Karpowicz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych