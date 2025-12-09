Wczoraj przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbyła się pikieta w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Uczestnicy patriotyczno-modlitewnego wydarzenie wyrazili solidarność z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, założycielem i dyrektorem Radia Maryja w odpowiedzi na ostatnie ataki na redemptorystę. „Dla nas jest to wyraźnie obraz po prostu dalszego nękania i mszczenia się na katolikach, tak jak było zapowiadane, że będą nas ‘opiłowywać’” – podkreśliła jedna z uczestniczek. 10 grudnia o. Tadeusz Rydzyk będzie przesłuchany w charakterze świadka w rzeszowskiej prokuraturze.
Zarówno o. Tadeusz Rydzyk CSsR, jak i inne osoby zaangażowane w takie przedsięwzięcia, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam czy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, doświadczają ostatnio wzmożonego nękania ze strony rządu Donalda Tuska. Przesłuchania, kontrole, procesy czy np. zwalczanie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” są ostatnio na porządku dziennym.
W poniedziałek 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Radio Maryja obchodziło swoje 34. urodziny.
„To jest dla Polaków zbudowane”
W związku z atakami na o. Tadeusza Rydzyka i jego inicjatywy, wczoraj przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbyła się pikieta patriotyczno-modlitewna.
Upominamy się o Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, które przecież jest dla Polaków. To jest dla Polaków zbudowane
— powiedział telewizji Trwam organizator wydarzenia Jacek Sowiński.
Jutro - tj. 10 grudnia - w rzeszowskiej prokuraturze ma odbyć się przesłuchanie o. Tadeusza Rydzyka CSsR w związku z muzeum im. św. Jana Pawła II.
Pierwotnie założyciela Radia Maryja wezwano na 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jak również w 34. rocznicę powstania katolickiej rozgłośni. Na prośbę o. Tadeusza Rydzyka, termin został przesunięty. Kontrowersje może budzić także fakt, że redemptorystę wezwano do prokuratury nie w Toruniu, Bydgoszczy czy nawet Warszawie, ale w dość odległym dla dyrektora Radia Maryja Rzeszowie.
Zorganizowaliśmy ten protest dlatego, żeby bronić ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka CSsR, walczyć z niesprawiedliwością
— podkreśliła w rozmowie z Trwam Ewa Łukomska z Koła Rodziny Radia Maryja przy parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Warszawie.
Dla nas jest to wyraźnie obraz po prostu dalszego nękania i mszczenia się na katolikach, tak jak było zapowiadane, że będą nas „opiłowywać”
— powiedziała z kolei jedna z uczestniczek pikiety - pani Krystyna.
Przesłuchanie o. Rydzyka
W poniedziałek 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Radio Maryja obchodziło swoje 34. urodziny. Pierwotnie o. Tadeusza Rydzyka wewzwano do prokuratury w charakterze świadka właśnie na ten dzień.
Na prośbę o. Tadeusza Rydzyka, termin został przesunięty. Kontrowersje może budzić także fakt, że redemptorystę wezwano do prokuratury nie w Toruniu, Bydgoszczy czy nawet Warszawie, ale w dość odległym dla dyrektora Radia Maryja Rzeszowie.
O tym, że dyrektor Radia Maryja zwrócił się do prokuratury z prośbą o przełożenie terminu przesłuchania, o. Tadeusz Rydzyk poinformował w rozmowie z Marzeną Nykiel, redaktor naczelną portalu wPolityce.pl.
Napisałem do pani prokurator, że nie mogę przyjechać ósmego. Poprosiłem też, żeby nie wyznaczać przesłuchania przed 13:00, bo to jest kawał drogi, kilkaset kilometrów
— powiedział w wywiadzie opublikowanym na naszym portalu 26 listopada.
Toruńska katolicka rozgłośnia zachęca także do podpisywania petycji w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.
