Papież Leon XIV przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie miało charakter prywatny i odbyło się w podrzymskiej papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Rozmowa w Villa Barberini, w której zatrzymuje się papież podczas pobytu w Castel Gandolfo, trwała ponad pół godziny.
W tym samym miejscu Leon XIV i prezydent Ukrainy rozmawiali 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja po Mszy inauguracyjnej pontyfikat papieża z USA.
W wydanym komunikacie Watykan poinformował, że „podczas serdecznej rozmowy, której głównym tematem była wojna na Ukrainie, Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju”.
Ponadto wśród tematów rozmów Watykan wymienił kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. To nawiązanie do kwestii dzieci wywiezionych do Rosji.
O godz. 15 Zełenski spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii - Palazzo Chigi.
