W dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP papież Leon XIV przypomniał, że dar chrztu jest dla wierzących odnowieniem cudu łaski i wolności. Podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański podkreślił, że na wzór Maryi, która wypowiedziała swoje wierne „tak”, każdy ochrzczony jest wezwany do codziennej współpracy z Bogiem, wytrwałej modlitwy oraz konkretnych uczynków miłości w życiu i misji Kościoła.
Jeszcze większy cud
Papież przypomniał, że dzisiejsza uroczystość ukazuje nam jak „Pan obdarzył Maryję niezwykłą łaską całkowicie czystego serca, mając na uwadze jeszcze większy cud: przyjście na świat Chrystusa Zbawiciela jako człowieka”. Wobec informacji, którą przekazał Anioł, Maryja Panna z wiarą i pokorą odpowiedziała: „tak”.
Dar w wolności
Leon XIV wskazał:
Dar pełni łaski, jaki otrzymała dziewczyna z Nazaretu, mógł przynieść owoc, ponieważ Ona, w swojej wolności, przyjęła go, obejmując plan Boży.
Ojciec Święty zauważył, że Bóg postępuje w ten sposób – obdarza nas wielkimi dary, pozostawiając jednocześnie wolność ich przyjęcia bądź odrzucenia.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zachęca nas do tego, abyśmy uwierzyli tak jak Maryja, która udzieliła „hojnej zgody na misję, do której wzywa nas Pan”.
Współpracować w Kościele
Papież zaznaczył, że cud, który dokonał się w momencie poczęcia Maryi, dla nas odnowił się w sakramencie chrztu św. Poprzez obmycie z grzechu pierworodnego „staliśmy się dziećmi Bożymi, Jego przybytkiem i świątynią Jego Ducha”. Chrzest sprawia, że Chrystus może „żyć w nas”, a my możemy „żyć w zjednoczeniu z Nim, byśmy współpracowali w Kościele, każdy zgodnie ze swoją pozycją, w przeobrażaniu świata”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Leon XIV weźmie udział w tradycyjnym watykańskim hołdzie
Ks. Marek Weresa/Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747732-leon-xiv-w-darze-chrztu-znajduje-sie-cud-laski-i-wolnosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.