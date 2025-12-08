Papież Leon XIV odda dziś hołd Maryi Niepokalanej przy Placu Hiszpańskim, kontynuując watykańską tradycję obchodzoną 8 grudnia. Wierni, duchowni i przedstawiciele rzymskich instytucji złożą kwiaty pod figurą, a papież odmówi modlitwę i zawiesi wieniec u stóp kolumny Niepokalanej. Wydarzenie będzie transmitowane z polskim komentarzem na vaticannews.va/pl oraz na kanale YouTube Vatican News - Polski.
Wieniec dla Matki Bożej
Przybycie Papieża zaplanowane jest na godz. 16.00. Tradycyjnie pierwszy hołd Maryi złożyli strażacy. O 7.00 jeden z nich na ramieniu figury zawiesił wieniec z kwiatów. To nawiązanie do tradycji, która istnieje od 1857 r.
Modlitwa Papieża
Rokrocznie hołd Maryi w tym miejscu oddawał papież Franciszek. Dziś ok. godz. 16.00 Papieża Leona XIV powitają wikariusz generalny Jego Świątobliwości, kard. Baldo Reina oraz burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Papież pomodli się pod statuą i złoży wieniec kwiatów.
Wspólnie dla Maryi
Dwunastometrową kolumnę zaprojektował architekt Luigi Poletti. Na jej szczycie wznosi się wykonana z brązu statua autorstwa rzeźbiarza Giuseppe Obiciego. 8 grudnia rokrocznie mieszkańcy i grupy zorganizowane składają kwiaty.
Na godz. 8.30 zaplanowano występ Korpusu Żandarmerii Watykańskiej i odegranie przez orkiestrę hymnu ku czci Matki Bożej, a następnie złożenie hołdu przez parafię Sant’Andrea delle Fratte, Suwerenny Zakon Maltański, Legio Mariae, Circolo S. Pietro, Fundacja Don Gnocchiego, Unitalsi, przedstawicieli szkół.
Godz. 9.00 to czas Mszy św. w kościele Trinità dei Monti, usytuowanym nad Schodami Hiszpańskimi, pod przewodnictwem bp. Francesco Pesce, który odpowiada za duszpasterstwo społeczne i pracy. Jest to Msza dla pracowników najważniejszych rzymskich przedsiębiorstw, w tym komunalnych i miejskich, zakończona złożeniem hołdu przed figurą maryjną.
Uroczystości u Franciszkanów
W obchody dnia wpisują się również Bracia Mniejsi Konwentualni z parafii Świętych XII Apostołów. W znajdującej się tam bazylice odbywa się m.in. najstarsza w Rzymie nowenna do Niepokalanej: trwa od 29 listopada do 7 grudnia. Codziennie o 17.45 modlitwa różańcowa i śpiew litanii; następnie, o 18.30, Msza św. pod przewodnictwem kardynała ze śpiewem „Tota Pulchra”, skomponowanym przez brata mniejszego konwentualnego, ojca Alessandra Borroniego (Senigallia 1820 – Asyż 1896).
Jak podkreśla o. Francesco Celestino, proboszcz bazyliki, „Franciszkanie darzą Niepokalaną szczególną miłością. Wystarczy pomyśleć o tylu świętych, którzy głęboko kochali Maryję: św. Franciszek, św. Antoni z Padwy, bł. Jan Duns Szkot, św. Bonawentura, św. Franciszek Antoni Fasani, św. Maksymilian Kolbe”. O. Celestino przypomina, że to właśnie franciszkanin, papież Sykstus IV, w 1477 roku udzielił pozwolenia na uroczyste obchodzenie święta 8 grudnia, siejąc pierwsze ziarna dzisiejszej nowenny. Szeroko rozpowszechnił on nabożeństwo do Niepokalanej na długo przed ogłoszeniem dogmatu przez Piusa IX w 1854 roku.
