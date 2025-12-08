Równo 34. lata temu, 8 grudnia 1991 roku, Radio Maryja nadało swoją pierwszą audycję. Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR podjął misję stworzenia katolickiej rozgłośni, by nieść prawdę, budzić świadomość, kształtować odpowiedzialne postawy obywatelskie w duchu Ewangelii, wspólnie się modlić, formować i przemieniać Polskę na lepsze. Od tamtej chwili nie ma dnia bez ataku. Trwająca ponad trzy dekady nagonka, w ostatnich latach przybrała formę jawnego prześladowania i ciągłego nękania. Donald Tusk wpisał rozliczenie Ojca Dyrektora do swojego programu „100 konkretów”, a politycy koalicji brutalnie uderzają, wykorzystując cały aparat państwa.
Patriotyczna wspólnota Radia Maryja
Zaczęło się od Radia Maryja. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk od początku podkreślał, że tylko naród świadomy własnej historii i zjednoczony w tożsamości, może być gwarantem istnienia silnej, suwerennej Polski. Podejmował więc wraz z Ojcami Redemptorystami trud rozbudowywania nie tylko przestrzeni medialnej, ale także społecznej i edukacyjnej. Narodziła się wielka wspólnota Rodziny Radia Maryja, wspierająca kolejne toruńskie inicjatywy. Powstał „Nasz Dziennik”, Telewizja Trwam, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Wszystkie służyła Bogu i Ojczyźnie. Na działalność Ojców Redemptorystów składa się wiele dzieł edukacyjnych, historycznych, patriotycznych, kulturalnych, medialnych. Toruński ośrodek realizuje liczne sympozja, wystawy, koncerty, produkuje filmy dokumentalne i fabularne. Wszystko to dla rozwoju polskiej kultury, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji młodzieży, aktywizacji seniorów. Jak podkreśla o. Tadeusz Rydzyk: „Organizujmy się wokół triady – prawda, dobro i piękno. Albo mówiąc inaczej, według klucza „Fides, Ratio et Patria” – wiara, rozum, Ojczyzna. Formacja i modlitwa”.
I właśnie to stanowi przyczynę ciągłego ataku. Patriotyczne, świadome, zjednoczone, społeczeństwo, tworzące naród dumny ze swojej historii i oczekujący od rządzących odpowiedzialnej polityki na rzecz silnego, bezpiecznego, suwerennego państwa, jest dla neomarksistowskich rewolucjonistów wrogiem.
Kłamstwa i prześladowania
Odkąd Donald Tusk z lewicową ekipą przejęli rządy w Polsce, prześladowania Kościoła i katolików nabierają tempa. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw podjętych przez Dyrektora Radia Maryja. Od dwóch lat w Fundacji „Lux Veritatis” trwają ciągłe kontrole: NIK, służb skarbowych i innych instytucji. Wszystkie dokumenty zostały poddane szczegółowym analizom, a każda rozciągała się na długie miesiące. W marcu 2024 roku Szymon Hołownia nagrał żałosny filmik, na którym podpisując stosowne „zlecenie”, mówił szyderczo: „To jest taki trick, że do Rydzyka zapuka NIK”](https://wpolityce.pl/polityka/685267-zalosny-atak-holowni-na-o-rydzyka-chce-byc-cynglem-tuska). Drobiazgowa kontrola trwała kilka miesięcy. Jej wyniki zostały opublikowane na kilka dni przed wyborami prezydenckimi, a opinia publiczna poznała ją zanim przekazano ją Fundacji. „Lux Veritatis” wydała w tej sprawie oświadczenie, które wiele wyjaśnia. Niespełna dwa tygodnie temu do siedziby „Lux Veritatis” weszli agenci CBA, żądając wydania dokumentów. Dokładnie tych samych, które wcześniej prześledził drobiazgowo NIK. Co ciekawe, z realizacją tego zlecenia czekano od 11 września, więc moment uderzenia został wybrany intencjonalnie.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ WYWIAD. CBA w siedzibie Lux Veritatis. O. Tadeusz Rydzyk: To jedna z wielu kontroli. Jesteśmy stale nękani. Chcą nas zniszczyć!
Mroczne plany Tuska
Wszystkiemu towarzyszy ciągły hejt, kłamstwa, medialne manipulacje i wulgarny atak polityków koalicji rządzącej. Aroganckie nazywanie Ojca Dyrektora „panem” i „biznesmenem” stało się codziennością. Wszystko zgodnie z planem Donalda Tuska, który w swój program wyborczy o „świeckim państwie” wpisał odebranie finansowania organizacjom katolickim. W „100 konkretach na 100 dni” czytamy:
Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli.
Komunistyczne zwyczaje Czarzastego
Nie bez znaczenia jest także koincydencja czasowa dotycząca wezwania o. Tadeusza Rydzyka na przesłuchanie do rzeszowskiej prokuratury w charakterze świadka ws. Muzeum Pamięć i Tożsamość. Pierwotnie termin wyznaczono na 8 grudnia, czyli dokładnie w 34. rocznicę powstania Radia Maryja. Co więcej, w wyjątkową dla katolików uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, gdy w południe ma miejsce chwila szczególna – „Godzina Łaski”. Datę przesłuchania, na wniosek Ojca Dyrektora, przesunięto na 10 grudnia. Jednak o tym, że wcześniejszy termin został wyznaczony celowo, może świadczyć nagranie kolejnego już marszałka Sejmu szydzącego z założyciela Radia Maryja. Włodzimierz Czarzasty, z tupetem zapiekłego komunisty, oświadczył na X:
Pan dyrektor Rydzyk tańczy. W prokuraturze.
8 grudnia pan Rydzyk zostanie przesłuchany przez prokuraturę. Przez przypadek jest to rocznica powstania Radia Maryja. Pamiętacie jak ta rocznica była obchodzona? Politycy, śpiew, taniec, rząd, członkowie PiS. Sama wierchuszka. A w tym roku będą tańczyli gdzie indziej, w prokuraturze. Taka sytuacja
Jedność wbrew prześladowaniom
Nie udało się rozbić jedności. Główne obchody 34. rocznicy powstania Radia Maryja które odbyły się 6 grudnia w Toruniu, zgromadziły jak zawsze tysiące wiernych z całej Polski. Licznie przybyli księża biskupi i kapłani z najodleglejszych diecezji. Obecni byli także politycy opozycji, nie dający się zniechęcić nagonce. List z podziękowaniem wysłał prezydent Karol Nawrocki, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Do pogróżek Czarzastego odniósł się ze swadą Ojciec Dyrektor, który zapewnił, że w prokuraturze tańczyć nie będzie. Zaapelował też, by o Kościele nie wypowiadali się ludzie, którzy go nie znają i nie rozumieją.
CZYTAJ TAKŻE: Ojciec Rydzyk: Modlę się za pana premiera, żeby nie kłamał. On robi to po to, żeby później inni to powtarzali. Robią krzywdę społeczeństwu
34 lata służby Bogu i Polsce
Atak na ojca Tadeusza Rydzyka osiąga poziom bezprecedensowej agresji. Za usprawiedliwienie dla najbardziej haniebnych działań służy bezwzględna „polityka rozliczeń” zarządzona przez Donalda Tuska oraz wdrażanie koncepcji „świeckiego państwa”. To także świetna przykrywka nieudolności rządzenia i nadciągającej katastrofy budżetowej. W istocie mamy jednak do czynienia z operacją obliczoną na likwidację suwerenności. Jej symbolem jest walka z Muzeum Pamięć i Tożsamość, będąca de facto walką z wartościami, które niesie. A przecież św. Jan Paweł II ostrzegał, że naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie ma przyszłości. O tym właśnie od 34. lat przypomina Radio Maryja i jej Założyciel. Często wraca także do słów Prymasa Hlonda o tym, że to Matka Boża poprowadzi Polskę do zwycięstwa.
Pewne jest jedno, bez trudu, który podjął Ojciec Tadeusz Rydzyk, droga Polski do pełni wolności byłaby znacznie trudniejsza, a może i (w tym morzu dezinformacji), wręcz niemożliwa. Przez ponad trzy dekady w Toruniu powstało wiele ogromnie ważnych inicjatyw, które formują świadomość, tworzą wspólnotę, zachowują pamięć, budują dobrą przyszłość i wskazują prawdę. To jedyne katolickie medium o masowym zasięgu. To także jedyny konserwatywny koncern medialny, którego katolicki przekaz nie jest zaszumiony relatywizmem, kompromisem, bałamutnym dialogiem z rzekomą „postępowością”.
Ogromna wdzięczność i wyrazy uznania, że choć spadają na Ojca Dyrektora tak silne ciosy, nie rezygnuje z tej trudnej posługi. Wielkie podziękowanie także dla wszystkich Ojców Redemptorystów i całej wspólnoty fundacyjnej, radiowej, telewizyjnej i akademickiej. Niesamowicie wiele dobra powstało przez tych ponad 30 lat. Każde z toruńskich dzieł poddawane jest stale kampanii nienawiści, a jednak wszystkie trwają i rozwijają się. To musi być dzieło Boże. Dbajmy o nie i wspierajmy, bo Polska naprawdę ich potrzebuje.
