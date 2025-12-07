„Trzeba przemienić Polskę. Módlmy się za księży biskupów i kapłanów. Nie powtarzajmy za prześmiewcami, za pseudokatolickimi specjalistami. Jezus mówi, żeby patrzeć na uczynki” - powiedział do zgromadzonych na uroczystościach 34. rocznicy powstania Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Założyciel i dyrektor rozgłośni jest zaniepokojony tym, co dzieje się teraz w Polsce. „Trzeba zająć się Polską, bezpieczeństwem militarnym, politycznym, kulturowym, zdrowotnym, żywnościowym – to wszystko jest niszczone. Propaganda obrzydza Polakom posiadanie dzieci, narzuca hedonizm” - ocenił z kolei w wywiadzie dla „Naszego Dziennika”.
To już 34 lata od chwili, kiedy w eterze po raz pierwszy zabrzmiały słowa: „Radio Maryja, katolicki głos w twoim domu”. Wczoraj w hali widowiskowo–sportowej w Toruniu można było wziąć udział w uroczystościach związanych z powstaniem Radia Maryja, które rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 r. - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Głównym punktem była Msza Święta, której przewodniczy kard. Gerhard Ludwig Müller. List z podziękowaniami za posługę Kościołowi i Ojczyźnie wystosował prezydent Karol Nawrocki. Z kolei poseł Mariusz Błaszczak odczytał list autorstwa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Do zgromadzonych swoje słowo skierował dyrektor i założyciel Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR.
Zgromadziła nas tutaj miłość. W Polsce też potrzeba miłości. Nie wyśmiewajmy siebie nawzajem, tylko poznawajmy się. Popatrzcie, jak mówią dzisiaj o Kościele. Są niby katoliccy dziennikarze, którzy tak byli katoliccy, a teraz są przeciwko Kościołowi i oni mówią, jaki to jest Kościół. Najpierw trzeba poznać Kościół, bo jak się go pozna, to się go pokocha
— powiedział dyrektor Radia Maryja.
„Trzeba przemienić Polskę”
O. Tadeusz Rydzyk odniósł się do działań prokuratury, która chciała go przesłuchać dokładnie w dniu 34. rocznicy powstania Radia Maryja i zaplanowanych w związku z tym uroczystości.
Śpiewaliśmy „Abyśmy byli jedno”. Tym, którzy nie wiedzą o co chodzi, a są tacy, radzę wam się dowiedzieć, a nie wyśmiewać. Mówią, że u Rydzyka będą tańczyć, ale teraz on będzie tańczył w prokuraturze. Tam tańczył nie będę […] Czy gniewam się na nich? Nie. Ja współczuję tej biednej prokurator. Cieszę się, że w Rzeszowie, bo tam są bardzo porządni ludzie
— powiedział redemptorysta.
Mamy przemieniać świat miłością. Nie stawajmy z boku, ale ewangelizujmy. Wszyscy mówią o Radiu Maryja i Telewizji Trwam, ale czytajmy „Nasz Dziennik”. Jak chcecie, żeby ludzie się zmienili, to czytajcie i dajcie tym, którzy nie czytają. Trzeba przemienić Polskę. Módlmy się za księży biskupów i kapłanów. Nie powtarzajmy za tymi prześmiewcami, za pseudokatolickimi specjalistami. Jezus mówi, żeby patrzeć na uczynki
— podkreślił założyciel toruńskiej rozgłośni, której głos można usłyszeć niemal na całym świecie.
„Polska jest w ogromnym niebezpieczeństwie”
W wywiadzie udzielonym „Naszemu Dziennikowi” z okazji 34. rocznicy uruchomienia rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk przypomniał, jak wyglądały jej początki.
Radio Maryja powstało z niczego. Nie było miejsca, ludzi, pozwoleń, środków. Zaczęło się od małego domku, dwóch stacji nadawczych po 100 watów. Nawet w Toruniu nie wszędzie można było nas odbierać. A potem zaczęli przychodzić ludzie chcący służyć i Radio szybko rosło. Teraz jesteśmy obecni w całej Polsce i w świecie. Wszędzie Polacy mogą nas słuchać, kształtować się, być coraz mądrzejsi
— powiedział w wywiadzie udzielonym „ND” i podkreślił, że dziś szczególnie „trzeba naszego nawrócenia, bo inaczej wszyscy poginiemy”.
Polska jest w ogromnym niebezpieczeństwie, cały świat jest zagrożony, bo odchodzi od Pana Boga, odrzuca swego Stwórcę. Ludzie stawiają siebie w miejsce Boga. Neomarksizm robi wszystko, żeby zniszczyć naszego ducha. Już szkoła deprawuje najmłodszych, niejednokrotnie rodzice są nieświadomi, co się dzieje, a później okazuje się, że stracili swoje dzieci. Niszczona jest rodzina. Uzależnia się poszczególne narody. Pewien wybitny profesor genetyki powiedział mi, jak jedno potężne państwo zbiera od dłuższego czasu genomy poszczególnych populacji. Może okazać się, że nie będzie potrzebna militarna wojna, żeby podbić jakieś państwo, bo znając genom danej społeczności, wystarczy wyprodukować jakąś bakterię i ci ludzie będą ginąć. Zobaczmy, jak się wpływa na ludzi, nie tylko przez żywność genetycznie modyfikowaną, ale też przez transhumanizm. Myślę, że wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Nowoczesne wojny, tzw. kognitywne, podbijają narody w bezkrwawy sposób, działając na świadomość, poznanie. Dlatego tak ważne są media
— przestrzegał o. Tadeusz Rydzyk.
Muzeum „Pamięć i Tożsamość”
Jak powiedział o. Tadeusz Rydzyk, wymierzone w niego ataki mają zniszczyć i zdyskredytować nie tylko Radio Maryja, ale także wyrosłe przy rozgłośni liczne dzieła, w tym Muzeum „Pamięć i Tożsamość”.
Wygląda na to, że chcą zniszczyć nie tylko Muzeum, ale naszą pamięć, tożsamość. Pamięć o całej naszej przeszłości – o tej dobrej, pięknej, i o tej, w której popełnialiśmy błędy. Na tych błędach trzeba się uczyć, żebyśmy do nich nie wracali. Święty Jan Paweł II mówił, że naród, który nie pamięta przeszłości, ginie i nie ma przyszłości. A my nie chcemy zginąć
— podkreślił dyrektor Radia Maryja.
Wmawiają nam różne rzeczy, ciągają po prokuraturach. Od dwóch lat mamy wciąż kontrole: NIK, CBA, izby skarbowe. Ludzie, którzy pracują dla Fundacji „Lux Veritatis” muszą po kilka razy przekazywać te same dokumenty, odpowiadać na te same pytania. To uniemożliwia normalną pracę. Cały czas trwa kampania medialna przeciwko nam, obrzucanie kłamstwami. Jest ósme przykazanie: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jak oszczercy naprawią wyrządzoną nam krzywdę, gdy kłamstwo rozniosło się przez media? Jak odpowiedzą przed Panem Bogiem? Nie wystarczy się wyspowiadać, trzeba naprawić zło
— zaznaczył o. Tadeusz Rydzyk.
Modlę się za pana premiera, żeby nie kłamał, nie rzucał na nas oszczerstw. On robi to po to, żeby później inni powtarzali kłamstwa: ministrowie, tak zwani dziennikarze. To nie są dziennikarze, tylko kłamcy na usługach zła. Robią krzywdę społeczeństwu, bo kłamią na tych, którzy Polskę kochają
— podkreślił redemptorysta.
Mówią, że to jest „muzeum Rydzyka”. To jest kłamstwo. Jestem tak samo obywatelem jak inni Polacy. I mam prawo robić to, co dobre. Wszystko było zgodne z prawem. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” działa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Takich instytucji kultury – muzeów i artystycznych – było w 2023 roku już 139. Obecny rząd dodał 3. A tylko my jesteśmy nękani przez władzę
— ocenił założyciel Radia Maryja.
Prześladowania nowoczesnymi metodami
O. Tadeusz Rydzyk wskazał, że dziś ludzie związani z rozgłośnią, a także on sam, są prześladowani, „i to w sposób nowoczesny”.
Bardzo perfidne niszczenie. Robienie wszystkiego, żeby wykończyć człowieka psychicznie. To samo robią z ministrem Zbigniewem Ziobrą, z wiceministrem Marcinem Romanowskim, z paniami urzędniczkami z Ministerstwa Sprawiedliwości, z ks. Michałem Olszewskim. Trzeba zająć się Polską, bezpieczeństwem militarnym, politycznym, kulturowym, zdrowotnym, żywnościowym – to wszystko jest niszczone. Propaganda obrzydza Polakom posiadanie dzieci, narzuca hedonizm, używanie. Rządzący dawali pieniądze z KPO na kluby z najgorszą rozpustą, a nie na szpitale
— powiedział w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” o. Tadeusz Rydzyk, który nie ma wątpliwości, że dziś „ludzie pragną solidarności z Panem Bogiem i ze sobą”.
Robert Knap/Radio Maryja/Nasz Dziennik
