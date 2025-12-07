We Francji Biblia przeżywa prawdziwy renesans: sprzedaje się w setkach tysięcy egzemplarzy rocznie, a jej popularność rośnie nieprzerwanie od pięciu lat. Zjawisko to wpisuje się w szerszy trend powrotu do wiary - od większej liczby dorosłych proszących o chrzest po rosnące zainteresowanie kursami i katechezami biblijnymi.
To jeden z przejawów powrotu do wiary
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez tygodnik Famille Chrétienne, wyjątkowa popularność Biblii nie jest zjawiskiem odosobnionym. To po prostu jeden z przejawów odrodzenia chrześcijaństwa we Francji. A świadczą o nim przede wszystkim narastająca z roku na rok liczba dorosłych, którzy proszą o chrzest, wzmożone zainteresowanie pielgrzymkami, a także coraz większa popularność, zwłaszcza wśród młodych, kursów i katechez biblijnych.
Nigdy nie było tak wiele dobrych tłumaczeń
Francuzi, którzy dziś odkrywają Pismo Święte, korzystają z owoców odrodzenia biblijnego, które dokonało się w Kościele od czasów Soboru Watykańskiego II.
Mamy do dyspozycji szeroki wybór Biblii o bardzo wysokiej jakości
— mówi prof. Matthieu Rchelle z Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium. Potwierdza to również dziekan jezuickiego wydziału teologicznego w Paryżu.
W całej historii chrześcijaństwa Biblia nigdy nie była tak łatwo dostępna, o objaśnieniami przeznaczonymi dla szerokiego odbiorcy, napisanymi przez najlepszych egzegetów
— mówi o. Erwan Chauty SJ.
Różne wydania dla różnych odbiorców
Nowością jest więc dzisiaj ogromna dywersyfikacja oferty wydawniczej we Francji. Wydawcy katoliccy wykazują się ogromną kreatywnością, aby przyciągnąć bardziej wymagających czytelników z uwzględnieniem ich osobistych potrzeb i sytuacji: ludzi młodych, konwertytów, powracających do wiary, katolików praktykujących, którzy na nowo odkrywają Pismo Święte.
Wznowienia i aktualizacje
Wydawane dziś Biblie bazują na tłumaczeniach sporządzonych kilkadziesiąt lat temu, które jednak, co dwadzieścia, trzydzieści lat są aktualizowane z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauk biblijnych. Aktualnie na przykład przygotowywane jest nowe, ilustrowane wydanie najpopularniejszej we Francji Biblii Jerozolimskiej. Do księgarń ma trafić w 2027 r.
Najpierw w Internecie, potem w księgarni
W odróżnieniu od minionych pokoleń współcześni odbiorcy Pisma Świętego mają do dyspozycji szeroki wachlarz aplikacji i portali internetowych, które pomagają w odkryciu świata biblijnego. Co więcej, jak się okazuje, wielu Francuzów najpierw odkrywa Biblię w Internecie, a dopiero potem udaje się do księgarni, by zaopatrzyć się w książkowy egzemplarz Pisma Świętego.
Kursy i katechezy biblijne
Na Francuzów odkrywających Biblię czekają też kursy i katechezy biblijne, które cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych. Kościół jest bowiem świadomy, że niewłaściwa interpretacja Słowa Bożego może oddalać od prawdy objawionej.
Aby dotarło orędzie zbawienia
W styczniu Episkopat Francji uruchomił kurs internetowy „Otwórz Biblię”. Ludzie, którzy odkrywają Pismo Święte są zachęcani do wspólnej lektury w ramach lokalnych wspólnot Kościoła. Zgłębianie tekstów biblijnych jedynie pod względem technicznym, literackim nie wystarcza. Trzeba mieć zawsze na względzie cel, do którego dążyli natchnieni autorzy: przekazanie orędzia zbawienia, które niesie Odkupiciel.
