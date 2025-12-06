W hali widowiskowo– sportowej w Toruniu trwają uroczystości z okazji 34. rocznicy powstania Radia Maryja. Głównym punktem jest Msza Św., której przewodniczy kard. Gerhard Ludwig Müller. Prezydent Karol Nawrocki napisał list do uczestników spotkania, który odczytał minister Zbigniew Bogucki. „Dziękuję za wspaniałą medialną służbę odpowiadającą na oczekiwania tak wielkich rzesz rodaków” – napisała głowa państwa. Mariusz Błaszczak odczytał list autorstwa prezesa Jarosława Kaczyńskiego. „Rodzina Radia Maryja jest wyjątkową wspólnotą ludzi wierzących, których łączy miłość do Pana Boga i Ojczyzny” - przekonywał lider Prawa i Sprawiedliwości.
Słuchamy często w Ewangelii o Janie Chrzcicielu, który był głosem wołającego na pustyni. Wołał, by przygotować drogę Panu. Współczesny świat z jego zgiełkiem, relatywizmem i zagubieniem często bywa duchową pustynią, która potrzebuje głosu wołającego o nawrócenie, które będzie wykazywało drogę do Chrystusa. Radio Maryja od samego początku stało się takim głosem na współczesnej pustyni. Toruńska rozgłośnia stała się głosem, który nie idzie na kompromis z duchem tego świata, ale z mocą i miłością przypomina o Ewangelii, o krzyżu, o nieprzemijających wartościach. To głos, który budzi sumienia, umacnia w wierze i daje nadzieję, że także dziś można żyć po Bożemu
– powiedział kard. Muller w homilii.
List prezydenta
List prezydenta odczytał minister Zbigniew Bogucki. Karol Nawrocki pisze o „wdzięczności i uznaniu” dla twórców Radia Maryja.
Świętowanie kolejnej rocznicy powstania Radia Maryja to okazja do wyrażenia wdzięczności i uznania wszystkim, którzy przez ostatnie 34 lata tworzyli i rozwijali to wyjątkowe dzieło. To także zachęta do zachęty nad trudnymi czasami transformacji, w których to właśnie Radio Maryja, jako rozgłośnia niezależna i głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji i duchowości odegrało doniosłą rolę. Serdecznie gratuluję ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi oraz całej rodzinie zakonnej ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Dziękuję za wspaniałą medialną służbę odpowiadającą na oczekiwania tak wielkich rzesz rodaków. Z uznaniem patrzę na konsekwencję ale i bezkompromisowość w sprawach fundamentalnych, które sprawiły, że Radio Maryja stało się dla rodaków w kraju i na całym świecie wiarygodnym głosicielem prawdy, jedności i wierności
– napisał prezydent Nawrocki.
Głowa państwa przypomniała o wszystkich dziełach powstałych przy toruńskiej rozgłośni.
Z wielką radością obserwuje kolejne owoce zapoczątkowane 34 lata temu, takie jak „Nasz Dziennik”, Telewizja Trwam, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, a teraz także Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Dziękuję za stworzenie unikalnego ośrodka namysłu nad sprawami naszej Ojczyzny, centrum formacji duchowej, które otacza modlitwą i pokrzepia słowem cały naród polski. Jako historyk i prezes Instytutu Pamięci Narodowej miałem zaszczyt brać udział w przywracaniu pamięci o heroizmie Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Dzięki temu mogłem towarzyszyć powstaniu Kaplicy Pamięci. To szczególnie bliskie mi dzieło wspólnoty skupionej właśnie wokół Radia Maryja. Z ogromną satysfakcją wspominam czas powstania koncepcji, a następnie realizacji obiektu, który jest hołdem dla rodaków prześladowanych i mordowanych za okazanie miłosierdzia żydowskim współobywatelom. Z idei kaplicy poświęconej dramatycznym kartom i bohaterom dziejów ojczystych odnajduję głęboki sens posłannictwa, zarazem dostrzegam w tym dziele praktyczny wyraz troski o polskie dziedzictwo duchowy. Dzisiaj, już jako prezydent RP, pragnę serdecznie za tę troskę podziękować
– przekazał Zbigniew Bogucki.
„Radość i modlitewna zaduma”
Prezydent pozdrowił wszystkich uczestników toruńskiej uroczystości. Złożył też życzenia twórcom i współpracownikom Radia Maryja.
Pozdrawiam wszystkich przybyłych na rocznicowe uroczystości, łącząc się z państwem w radości i modlitewnej zadumie nad wszystkimi owocami patriotycznej i ewangelicznej posługi toruńskiej rozgłośni. Z okazji 34. rocznicy utworzenia Radia Maryja życzę jego twórcom i współpracownikom pomyślności i niesłabnącego zapału do podejmowania kolejnych cennych inicjatyw. Niech patroni tutejszego sanktuarium – Najświętsza Maryja Panna Gwiazda Nowej Ewangelizacji i św. Jan Paweł II – mają w swej opiece zgromadzonych pielgrzymów, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, cały naród Polski i nasz Kościół
– napisał prezydent Karol Nawrocki.
List Jarosława Kaczyńskiego
List do uczestników uroczystości wystosował też prezes Jarosław Kaczyński. Słowa lidera Prawa i Sprawiedliwości odczytał Mariusz Błaszczak.
W tym radosnym dniu, w którym obchodzimy 34. urodziny Radia Maryja, przepełnieni wdzięcznością dziękujemy Panu Bogu za dobra, którymi raczył nas obdarzyć w postaci tej wyjątkowej rozgłośni oraz pozostałych inicjatyw zrodzonych pod auspicjami toruńskich ojców redemptorystów. Dziękujemy Stwórcy za nieoceniony dar, jakim jest dla nas osoba animatora tego wielkiego dzieła, czcigodnego Ojca Dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka CssR. Rodzina Radia Maryja jest wyjątkową wspólnotą ludzi wierzących, których łączy miłość do Pana Boga i Ojczyzny
– napisał Jarosław Kaczyński.
Dziękujemy Panu Bogu za piękną wspólnotę, jaką tworzą – każdy na swój sposób – słuchacze Radia Maryja, członkowie Rodziny Radia Maryja, widzowie Telewizji Trwam, czytelnicy „Naszego Dziennika”, odwiedzający Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, a także uczestnicy pozostałych wydarzeń. To dzięki Państwu te rozliczne inicjatywy są tętniącym życiem świadectwem codziennej służby w imię miłości do Pana Boga i Ojczyzny. To dlatego tak mocno czujemy, że dziś właśnie tu, w Toruniu, bije serce Polski. Dzisiaj neomarksistowscy ideolodzy i aktywiści chcą zdusić wolność i zbudować na jej gruzach lewicowo-liberalną tyranię. Chcą sformatować nowego człowieka – jednostkę wyzutą z chrześcijańskiej i narodowej tożsamości wyjałowioną duchowo, całkowicie zewnątrzsterowną, omamioną wizją lekkiego, łatwego i przyjemnego życia. Stąd biorą się ataki lewicowo-liberalnego establishmentu na wiarę, Kościół, przywiązanie do przeszłości i patriotyzm. Dlatego cierniem w oku jest dla tych nowych barbarzyńców Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, Radio Maryja czy Telewizja Trwam
– czytamy.
List Zbigniewa Ziobro
Do uczestników spotkania swój list wystosował też Zbigniew Ziobro. Odczytał go Michał Wójcik.
Nie znajduję słów, które mogłyby oddać moją wdzięczność Ojcu Dyrektorowi za pomoc, gdy ciężka choroba postawiła moje życie na krawędzi. Dziękuję także śp. profesor Elżbiecie Starosławskiej, która — z rekomendacji Ojca Dyrektora — otoczyła mnie troską i pokierowała nowatorskim leczeniem, wydawałoby się nieuleczalnego nowotworu. Z głębi serca za to dziękuję. To dzięki temu w ogóle mogę dziś zwrócić się do wszystkich Państwa. Szczególne podziękowania kieruję również do Was, Drodzy Przyjaciele, za Waszą nieustającą modlitwę. Wasza głęboka wiara to siła, której Polska dziś szczególnie potrzebuje. W naszym ojczystym domu zło znów rozpętało walkę, kierując swe ataki przede wszystkim przeciw Kościołowi i ludziom wierzącym. Rządzący są gotowi zwalczać i wyszydzać wszystko, co dla nas najświętsze. Widzimy to każdego dnia. Krzyże znikają z urzędowych ścian i szkolnych klas. W mediach narasta hejt wobec osób wierzących, zwłaszcza wobec kapłanów. Katolickie media i organizacje stają się obiektem bezprecedensowych ataków, a ludzie wierzący – celem politycznej zemsty. Tego zapowiadanego opiłowywania katolików
– napisał Ziobro.
Były szef resortu sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy przypomniał o sytuacji Fundacji „Lux Veritatis”.
Rząd Donalda Tuska uderzył nawet w Fundację „Lux Veritatis”. Ojciec Dyrektor, niezłomny kapłan i wielki patriota, od lat buduje dzieło, które jest latarnią prawdy pośród mroku kłamstwa i relatywizmu. Właśnie dlatego władza łamiąca prawo chce je zniszczyć – bo boi się siły wiary. Tak samo uderza się dziś w tych, którzy tworzyli Fundusz Sprawiedliwości, pomagający potrzebującym. Dbaliśmy, by wsparcie finansowe trafiało tam, gdzie było naprawdę niezbędne: do straży pożarnych, szpitali, domów samotnej matki, chrześcijańskich organizacji. Dziś jesteśmy ścigani za to, że wspieraliśmy tych, którzy budują cywilizację życia i miłości, a nie tych, którzy promują cywilizację śmierci, ideologię gender czy organizacje aktywistów LGBT. W poprzednich rządach PO niemal wyłącznie te drugie otrzymywały dotacje, a prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeznaczył na takie cele ponad 40 mln zł. Za dostrzeżenie roli pomijanych dotąd organizacji katolickich nienawidzą nas w sposób szczególny.Pierwszym symbolicznym gestem nowego ministra sprawiedliwości było zdjęcie krzyża z mojego dawnego gabinetu. Wierzę głęboko, że – jeśli Pan Bóg pozwoli – zawieszę go tam ponownie, aby krzyż, znak zwycięstwa dobra nad złem, stał się także świadectwem powrotu włodarzy ministerstwa do służby, w której ostatecznym odniesieniem zawsze pozostaje Chrystus
– przekonywał Ziobro.
Jak uczył Prymas Tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, Kościół Chrystusowy nie lęka się prześladowań – bo z prześladowań rodzi się siła. Dziś również ja jestem kłamliwie oskarżany – w zemście za śledztwa ujawniające ogromną korupcję i złodziejstwo ludzi tej władzy. Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, że prawo nie będzie stosowane tak, jak określono je w ustawach, lecz tak, jak on je rozumie, nielegalnie przejęto prokuraturę, łamiąc wymóg uzyskania zgody Prezydenta RP. Następnie nielegalnie przejęto sądy, odwołując ich prezesów i odsuwając od orzekania dziesiątki sędziów, wobec których nie mieli zaufania. By zapewnić sobie wyroki zgodne z politycznym interesem, zlikwidowano nawet losowy wybór składów sędziowskich. W związku z tym uznałem, że nie pozwolę zamknąć sobie ust. Stawię opór bezprawiu – walcząc słowem i prawdą. Drodzy Państwo, dziś musimy wspólnie stanąć w obronie naszych wartości: w obronie krzyża, Kościoła w Polsce, Ojca Dyrektora i wszystkich dzieł służących Bogu i Ojczyźnie
– napisał były minister sprawiedliwości.
Homilia kard. Müller
Homilię wygłosił ks. kard. Gerhard Müller. Co ważne, kardynał mówił po polsku.
Gromadzimy się dziś w tym miejscu, aby wraz z całą Rodziną Radia Maryja wyśpiewać Bogu hymn wieczności. Przed 34 laty ziarno rzucone w toruńską ziemię (…) wyrosło w potężne drzewo, którego gałęzie obejmują nie tylko naszą Ojczyznę, ale i Polonię na całym świecie. Dziś świętujemy rocznicę, wspominając ją z wiecznością w sercach. Słuchamy często w Ewangelii o Janie Chrzcicielu, który był głosem wołającego na pustyni. Wołał, by przygotować drogę Panu. Współczesny świat z jego zgiełkiem, relatywizmem i zagubieniem często bywa duchową pustynią, która potrzebuje głosu wołającego o nawrócenie, które będzie wykazywało drogę do Chrystusa
– rozpoczął ks. kard. Gerhard Ludwig Müller. Były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważył, iż Radio Maryja od 34 lat jest głosem wzywającym do nawrócenia.
Radio Maryja od samego początku stało się takim głosem na współczesnej pustyni. Toruńska rozgłośnia stała się głosem, który nie idzie na kompromis z duchem tego świata, ale z mocą i miłością przypomina o Ewangelii, o krzyżu, o nieprzemijających wartościach. To głos, który budzi sumienia, umacnia w wierze i daje nadzieję, że także dziś można żyć po Bożemu
– zaakcentował.
Radio Maryja narodziło się w okresie wielkiego przesilenia duchowego – u schyłku systemu komunistycznego, który był nie tylko opresją polityczną, ale przede wszystkim systemem gnostyckim i pseudomesjańskim. W tym sensie powstanie Radia Maryja można odczytywać jako wypełnienie proroctwa o zwycięstwie Niewiasty nad smokiem. Podczas gdy świat interesuje się materializmem, Radio Maryja stało się przestrzenią czasu łaski (…), stało się instrumentem przywracania sacrum w zsekularyzowanym świecie
– dodał. „W dzisiejszej Ewangelii – jak zauważył ks. kard. Gerhard Ludwig Müller – Jezus wzywa apostołów do wykonywania samodzielnej służby w odnajdywaniu zagubionych owiec domu Izraela”.
Radio Maryja jest wierne temu wezwaniu od samego początku. Ojciec Dyrektor wraz z pierwszymi współpracownikami podjął to Boże wezwanie i wyzwanie, wziął do ręki mikrofon jak narzędzie pracy dla Królestwa Niebieskiego. Przez te wszystkie lata Radio Maryja stało się potężnym narzędziem ewangelizacji, katechizacji, formacji sumień i budowania narodowej wspólnoty. To nie jest zwykła rozgłośnia, ale to prawdziwa szkoła wiary i patriotyzmu, jak często bywa nazywana. Radio Maryja dzień po dniu stara się, by słowo płynące z jego anteny było słowem na podobieństwo Bożego Słowa; słowem prawdy, które wyzwala; słowem nadziei, które podnosi; słowem miłości, które jednoczy; słowem wiary, które umacnia
– powiedział były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Ks. kardynał zwrócił uwagę, iż w dzisiejszym zsekularyzowanym świecie Radio Maryja pełni posługę prorocką.
W dzisiejszej cywilizacji śmierci, relatywizmu i nowej totalitarnej ideologii gender, Radio Maryja podjęło się misji prorockiej. Jak prorocy ze Starego Testamentu nie boi się mówić niewygodnej prawdy, demaskować grzechu i wzywać do nawrócenia. Wobec redukowania człowieka do wymiaru biologicznego, psychologicznego czy ekonomicznego, Radio Maryja głosi całościową wizję osoby ludzkiej jako powołania do komunii z Bogiem i drugim człowiekiem. W obliczu rewolucji kulturowej atakującej rodzinę, Radio Maryja staje na straży teologii małżeństwa i rodziny jako Communio personarum, komunię żywego oblicza Trójjedynego Boga. Z kolei w epoce relatywizmu etycznego, Radio Maryja podejmuje trud formowania dojrzalszych sumień zdolnych do rozeznania moralnego w obecnej rzeczywistości
– podsumował ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller.
TRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI
