„Niech częsty udział w Mszach św. roratnich pomaga, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, rozwijać cnotę nadziei w oczekiwaniu na Boże Narodzenie” - wskazał Leon XIV w słowie pozdrowień do pielgrzymów z Polski. Nawiązując do wspomnienia liturgicznego św. Mikołaja, Ojciec Święty zaznaczył, że jest on dla nas przykładem tego, że „więcej szczęścia daje ofiarowywanie niż przyjmowanie”.
Publikujemy treść papieskich pozdrowień, skierowanych do Polaków:
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wspominając w liturgii św. Mikołaja, biskupa znanego z wrażliwości na potrzebujących, uczmy się, że więcej szczęścia daje ofiarowywanie niż przyjmowanie. Niech częsty udział w Mszach św. roratnich pomaga, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, rozwijać cnotę nadziei w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Z serca wam błogosławię!
Roraty z Leonem XIV
Tegoroczne Msze św. roratnie inspirowane materiałami przygotowanymi przez redakcję Gościa Niedzielnego są okazją do poznania nowego Papieża. Od poniedziałku, 1 grudnia, I tygodnia Adwentu uczęszczają na nie dzieci z ok. 3500 polskich parafii.
Tegoroczne roraty „Z papieżem Leonem czekamy na Jezusa” są okazją do zachęcenia dzieci do regularnej modlitwy w intencji Leona XIV. Specjalny list do uczestników skierował Ojciec Święty. Dziękując za podjęcie tej szlachetnej inicjatywy, Papież stwierdził, że „okres Adwentu może być dla nas wszystkich piękną okazją do wzrastania w cierpliwości, szczególnie poprzez właściwe przygotowanie na spotkanie z Panem Jezusem, przychodzącym do nas w sakramentach świętych, na modlitwie i w relacjach z bliźnimi”.
Roraty z Papieżem Leonem XIV trafiły już do ok. 3500 parafii w Polsce. Na ich kanwie w Radiu eM w Katowicach powstały audycje radiowe emitowane na antenach 12 rozgłośni katolickich w Polsce zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747570-papiez-do-polakow-wiecej-szczescia-daje-ofiarowywanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.