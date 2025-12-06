Papież Leon XIV zachęcił Polaków do uczestnictwa w Mszach św. roratnich. "To pomaga rozwijać cnotę nadziei w oczekiwaniu na Boże Narodzenie"

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

„Niech częsty udział w Mszach św. roratnich pomaga, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, rozwijać cnotę nadziei w oczekiwaniu na Boże Narodzenie” - wskazał Leon XIV w słowie pozdrowień do pielgrzymów z Polski. Nawiązując do wspomnienia liturgicznego św. Mikołaja, Ojciec Święty zaznaczył, że jest on dla nas przykładem tego, że „więcej szczęścia daje ofiarowywanie niż przyjmowanie”.

Publikujemy treść papieskich pozdrowień, skierowanych do Polaków:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wspominając w liturgii św. Mikołaja, biskupa znanego z wrażliwości na potrzebujących, uczmy się, że więcej szczęścia daje ofiarowywanie niż przyjmowanie. Niech częsty udział w Mszach św. roratnich pomaga, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, rozwijać cnotę nadziei w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Z serca wam błogosławię!

Roraty z Leonem XIV

Tegoroczne Msze św. roratnie inspirowane materiałami przygotowanymi przez redakcję Gościa Niedzielnego są okazją do poznania nowego Papieża. Od poniedziałku, 1 grudnia, I tygodnia Adwentu uczęszczają na nie dzieci z ok. 3500 polskich parafii.

Tegoroczne roraty „Z papieżem Leonem czekamy na Jezusa” są okazją do zachęcenia dzieci do regularnej modlitwy w intencji Leona XIV. Specjalny list do uczestników skierował Ojciec Święty. Dziękując za podjęcie tej szlachetnej inicjatywy, Papież stwierdził, że „okres Adwentu może być dla nas wszystkich piękną okazją do wzrastania w cierpliwości, szczególnie poprzez właściwe przygotowanie na spotkanie z Panem Jezusem, przychodzącym do nas w sakramentach świętych, na modlitwie i w relacjach z bliźnimi”.

Roraty z Papieżem Leonem XIV trafiły już do ok. 3500 parafii w Polsce. Na ich kanwie w Radiu eM w Katowicach powstały audycje radiowe emitowane na antenach 12 rozgłośni katolickich w Polsce zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce.

Ks. Marek Weresa, Ks. Rafał Skitek/Vatican Media PL

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych