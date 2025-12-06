W Watykanie trwają zdjęcia do dokumentu poświęconego odkryciu grobu św. Piotra. Projekt realizują Vatican Media, Fabryka św. Piotra oraz AF Films. Ekipa filmuje zarówno w Bazylice Watykańskiej, jak i w niedostępnej na co dzień nekropolii. Przewodnikiem w tej podróży został amerykański aktor Chris Pratt.
To niezwykły zaszczyt współpracować z papieżem Leonem i Watykanem przy tym projekcie. Historia św. Piotra jest fundamentalna dla wiary chrześcijańskiej i jestem głęboko wdzięczny za zaufanie i dostęp, które mi powierzono, by pomóc ukazać to dziedzictwo na ekranie
— powiedział Vatican News Chris Pratt.
Reżyserką dokumentu jest hiszpańska twórczyni Paula Ortiz. Scenariusz przygotował Andrea Tornielli we współpracy z archeologiem Pietro Zanderem. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok, w 400. rocznicę poświęcenia obecnej Bazyliki św. Piotra. Nowy dokument ma odsłonić kadry, których dotąd nie widział nikt poza archeologami i nielicznymi ekspertami. To opowieść o wierze, historii i miejscu, które ukształtowało chrześcijański świat.
Losy apostoła Piotra
Historia bazyliki nierozerwalnie łączy się z losami apostoła Piotra. Zginął śmiercią męczeńską na wzgórzu watykańskim w 64 r. n.e. Jego grób od pierwszych wieków stał się miejscem kultu. To tu, obok niego, chcieli być pochowani pierwsi chrześcijanie. Cesarz Konstantyn polecił wyrównać wzgórze, by nad miejscem pochówku wzniesiono pierwszą monumentalną świątynię.
Dokument prowadzi widza przez najważniejsze odkrycia archeologiczne XX wieku. W 1950 roku Pius XII ogłosił identyfikację miejsca pochówku apostoła po dekadzie badań prowadzonych pod bazyliką. Kolejne analizy pozwoliły św. Pawłowi VI ogłosić w 1968 roku odnalezienie kości. Papież mówił wtedy: „Relikwie Piotra zostały zidentyfikowane w sposób, który możemy uznać za przekonujący… Mamy powody, by uważać, że odnaleziono nieliczne, lecz święte doczesne szczątki Księcia Apostołów”.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wielu płakało na widok Papieża. Libańczycy wciąż przeżywają wizytę i przesłanie Ojca Świętego. „Leon XIV przyniósł nadzieję”
— Modlitwa i łzy - Papież Leon XIV w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie, towarzyszyły mu rodziny ofiar. „Daje nam przesłanie nadziei”
Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747545-trwaja-zdjecia-do-filmu-o-odkryciu-grobu-sw-piotra
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.