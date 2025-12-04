Od ponad trzech dekad polscy harcerze biorą udział w międzynarodowej akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Tegoroczna sztafeta rozpocznie się 7 grudnia w Zakopanem. Światło, przyniesione przez słowackich skautów prosto z Groty Narodzenia Pańskiego, zostanie przekazane kolegom i koleżankom z ZHP i trafi do tysięcy miejscowości w całej Polsce – do kościołów, szkół, urzędów, szpitali i domów rodzinnych.
Symbole, które łączą ludzi
Udział w tej akcji jest dla harcerek i harcerzy ZHP niezwykłym wyróżnieniem. Możemy być częścią tej wielkiej międzynarodowej sztafety, nieść światło – symbol pokoju i braterstwa, czyli tych wartości, które są tak ważne w naszym ruchu
— podkreśliła Małgorzata Godyń, rzecznik Związku Harcerstwa Polskiego.
Tegoroczna edycja Betlejemskiego Światła Pokoju odbywa się pod hasłem „Pielęgnuj dobro w sobie”. Hasło to ma skłonić do refleksji i wewnętrznego zatrzymania w czasie przedświątecznej gorączki.
Chcemy tym hasłem zachęcić każdego, żeby się na chwilę zatrzymał i zastanowił, jak może zadbać o siebie – jak o ogród – i jak może pielęgnować wewnętrzne dobro, by potem dzielić się nim z innymi
— tłumaczy rzecznik.
Z Zakopanego do całej Polski
Pierwszym ważnym momentem będzie uroczyste przekazanie światła 7 grudnia w Zakopanem, gdzie harcerze otrzymają płomień od słowackich skautów. Następnie blisko 3500 przedstawicieli ZHP ruszy w drogę do swoich miejscowości, by przekazać światło dalej.
Betlejemskie Światło Pokoju to nie tylko symbol. To konkretne działanie – przypomnienie o wartościach pokoju, solidarności i wspólnoty, których tak bardzo dziś potrzebujemy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747378-betlejemskie-swiatlo-pokoju-harcerze-z-przeslaniem-nadziei
