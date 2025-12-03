Wielu płakało na widok Papieża. Libańczycy wciąż przeżywają wizytę i przesłanie Ojca Świętego. "Leon XIV przyniósł nadzieję"

Dla Libańczyków wizyta Ojca Świętego stanowiła ogromną radość i wlała w serca nadzieję / autor: Vatican Media

Ksiądz maronicki Majed Marun był pod wielkim wrażeniem gestów i postawy Leona XIV podczas wizyty w Kraju Cedrów. „Pamiętam łzy wielu osób, które widziały pełną miłości twarz Ojca Świętego, jego czułość” – mówi i dodaje, że Leon XIV przyniósł nadzieję na pojednanie w kraju.

W następstwie pierwszej podróży apostolskiej Papieża do Turcji i Libanu lokalny Kościół i cały naród libański próbują zgłębiać znaczenie tych intensywnych dni spędzonych z Następcą Piotra. Pierwsze wrażenia z papieskiej wizyty przedstawia ojciec Majed Marun, ksiądz maronicki.

Ludzie płakali

Wszyscy Libańczycy odczuwają wielkie wzruszenie. Podczas wizyty w porcie w Bejrucie, gdzie zgromadzili się krewni ofiar, widzieliśmy Ojca Świętego z ludzką twarzą, pełną miłości i czułości. To wzruszające, niektórzy z moich kolegów płakali na jego widok

— wyznaje ks. Marun.

Przesłanie nie tylko do chrześcijan

Duchowny przyznaje, że przesłanie Leona XIV wygłoszone w Libanie nie dotyczyło wyłącznie Libańczyków i nie tylko chrześcijan.

Powiedziałbym, że przemawiał do całego świata, zwłaszcza do całego Bliskiego Wschodu, i że teraz wszyscy pragniemy pokoju. Oto przesłanie pokoju i miłości, ludzkiej i chrześcijańskiej prawdy

— dodaje ks. Majed Marun.

Nawiązując do papieskiego wezwania do pokoju, mówi, że pokój to bardzo ważne osobiste zobowiązanie każdego człowieka. Tak naucza sam Ojciec Święty i Kościół.

Nadzieja w trudnościach

Dodaje, że przybycie Papieża było także wsparciem w trudnościach, z jakimi mierzą się Libańczycy na co dzień.

Oczywiście, po wszystkich tych kryzysach – gospodarczym, wybuchu w porcie, pandemii, upadłości wszystkich banków – mamy do czynienia z ogromnym ubóstwem. Jednocześnie mamy też wielką nadzieję na przyszłość, ponieważ są ludzie, którzy pracują dla dobra

— podsumowuje ks. Majed Marun.

