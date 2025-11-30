O godzinie 15:34 czasu lokalnego (14.34 czasu włoskiego) Airbus A320neo linii Ita Airways z papieżem na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku Bejrut-Hariri po opuszczeniu Stambułu. W stolicy Kraju Cedrów, będącej drugim etapem jego pierwszej podróży apostolskiej, Papież poświęca dzisiejsze popołudnie spotkaniom oficjalnym, wraz z przemówieniem do władz. Pielgrzymka zakończy się we wtorek, 2 grudnia.
Syreny statków w porcie w Bejrucie oraz salwa honorowa z okrętów powitły Papieża, który wyszedł z samolotu po wylądowaniu na lotnisku w Bejrucie.
Pierwsi powitali Papieża jeszcze na pokładzie samolotu nuncjusz apostolski Paolo Borgia oraz szef protokołu Libanu. U podnóża przednich schodów samolotu, przy dźwiękach 21 salw honorowych, Leona XIV witał prezydent Republiki Libanu Joseph Aoun, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Nabih Berri, premier Nawaf Salam wraz z małżonkami oraz patriarcha Antiochii Maronitów, kardynał Béchara Boutros Raï. Dwoje dzieci w tradycyjnych strojach podały Papieżowi kwiaty, chleb i wodę. Papież ułamał i spożył kawałek chleba.
Ceremonia powitalna
Ceremonia powitalna odbyła się pod dużym namiotem i po wykonaniu hymnów Libanu oraz Państwa Watykańskiego objęła salwę honorową, prezentację oficjalnych delegacji oraz przemarsz honorowy. Na zakończenie Papież Leon XIV został odprowadzony przez prezydenta Republiki, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego oraz premiera do Presidential Lounge na krótkie prywatne spotkanie.
Pierwszy dzień w Bejrucie
Program dnia przewiduje kilka spotkań oficjalnych w Pałacu Prezydenckim w Baabda, na wzgórzu dominującym nad Bejrutem, zaczynając od wizyty kurtuazyjnej u prezydenta Aouna, który kieruje Libanem od stycznia tego roku. Następnie zaplanowano spotkania z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, Nabih Berrim, oraz z premierem Nawafem Salamem, którego Papież przyjął na audiencji w Watykanie 25 października.
Później prezydent Aoun i Leon XIV posadzą „cedr przyjaźni” w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego, obecni będą także sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oraz patriarcha Béchara Boutros Raï. Na zakończenie Papież podpisze Księgę Honorową w głównej hali pałacu.
O godzinie 18:00 Papież spotka się z władzami, społeczeństwem obywatelskim i korpusem dyplomatycznym, wygłaszając do nich przemówienie. To wydarzenie zakończy pierwszy dzień podróży w Kraju Cedrów.
Jutro wizyta przy grobie św. Charbela oraz w sanktuarium w Harissie
1 grudnia już rano Papież uda się poza Bejrut, aby nawiedzić grób św. Charbela, a następnie sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu w Harissie. Po południu spotka się z libańską młodzieżą. Wizyta Papieża w Libanie potrwa do 2 grudnia. Tego dnia, przed odlotem do Rzymu, Papież sprawować będzie Mszę św. na nabrzeżu w Bejrucie.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Papież Leon XIV podziękował za odważne świadectwo narodu ormiańskiego. „Często w tragicznych okolicznościach”
— Leon XIV w Stambule: Przed światem bądźmy wiarygodnym znakiem miłości Pana. Jedność, która umacnia się wokół ołtarza, jest darem Boga
— Leon XIV i Bartłomiej I podpisali wspólną deklarację. To kolejny element upamiętnienia 1700. rocznicy Pierwszego Soboru w Nicei
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747083-papiez-leon-xiv-jest-juz-w-libanie-spotka-sie-z-wladzami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.