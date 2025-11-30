W ostatnim dniu wizyty w Turcji Leon XIV odwiedził katedrę Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Podziękował w niej „za odważne świadectwo chrześcijańskie narodu ormiańskiego na przestrzeni wieków, często w tragicznych okolicznościach” - podaje Vatican News.
Ormiańscy chrześcijanie stanowią dziś w Turcji znikomą mniejszość. Są oni jednak spadkobiercami wielowiekowej tradycji. Ich liczba drastycznie spadła po zagładzie Ormian na początku XX wieku.
Rozwój relacji po Soborze
W ormiańskiej katedrze w Stambule Papież przypomniał pokrótce intensywny rozwój relacji między dwoma Kościołami po Soborze Watykańskim II, począwszy od pierwszej wizyty katolikosa Karekina I w Watykanie w 1967 r. i wspólnej deklaracji z katolikosem Wazgenem I w 1970 r., wzywającej wiernych do ponownego odkrycia siebie nawzajem jako braci i siostry w Chrystusie.
Powrócić do dawnej jedności
Papież nawiązał też do obchodów 1700-lecia Soboru Nicejskiego i sformułowanego na nim wyznania wiary.
To właśnie z tej wspólnej wiary apostolskiej powinniśmy czerpać, aby odzyskać jedność, jaka istniała w pierwszych wiekach między Kościołem Rzymskim a starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Musimy również czerpać inspirację z doświadczenia rodzącego się Kościoła, aby przywrócić pełną komunię – taką komunię, która nie oznacza wchłaniania ani dominacji, ale raczej wymianę darów, które nasze Kościoły otrzymały od Ducha Świętego dla chwały Boga Ojca i budowania ciała Chrystusa (por. Ef 4,12)
— powiedział.
Ekumenizm wg Jana Pawła II
Leon XIV wyraził też nadzieję na wznowienie pracy wspólnej komisji teologicznej, aby wypracować model pełnej jedności, zgodnie z tym, czego pragnął św. Jan Paweł II w Encyklice Ut unum sint.
Za przykładem świętych
Papież zauważył, że na drodze do jedności poprzedzają nas święci obu Kościołów.
Wśród świętych tradycji ormiańskiej chciałbym wspomnieć wielkiego Katolikosa i poetę XII w. Nersesa IV Sznorhalego, którego 850. rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy. Pracował on niestrudzenie na rzecz pojednania Kościołów, aby spełniła się modlitwa Chrystusa: ‘aby wszyscy byli jedno’ (J 17, 21). Niech przykład św. Nersesa będzie dla nas inspiracją, a jego modlitwa wsparciem na drodze ku pełnej komunii!
— powiedział.
Krzysztof Bronk - Watykan/Vatican News PL
CZYTAJ TAKŻE:
— Leon XIV i Bartłomiej I podpisali wspólną deklarację. To kolejny element upamiętnienia 1700. rocznicy Pierwszego Soboru w Nicei
— Leon XIV w Stambule: Przed światem bądźmy wiarygodnym znakiem miłości Pana. Jedność, która umacnia się wokół ołtarza, jest darem Boga
— Papież do katolików w Turcji: Jest was mało, nie traćcie nadziei. Leon XIV również ostrzega: Herezja arianizmu powraca, nawet wśród wierzących
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747043-leon-xiv-swiadectwo-ormian-w-tragicznych-okolicznosciach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.