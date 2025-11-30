Papież Leon XIV podziękował za odważne świadectwo narodu ormiańskiego. "Często w tragicznych okolicznościach”

autor: Vatican News
autor: Vatican News

W ostatnim dniu wizyty w Turcji Leon XIV odwiedził katedrę Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Podziękował w niej „za odważne świadectwo chrześcijańskie narodu ormiańskiego na przestrzeni wieków, często w tragicznych okolicznościach” - podaje Vatican News.

Ormiańscy chrześcijanie stanowią dziś w Turcji znikomą mniejszość. Są oni jednak spadkobiercami wielowiekowej tradycji. Ich liczba drastycznie spadła po zagładzie Ormian na początku XX wieku.

Rozwój relacji po Soborze

W ormiańskiej katedrze w Stambule Papież przypomniał pokrótce intensywny rozwój relacji między dwoma Kościołami po Soborze Watykańskim II, począwszy od pierwszej wizyty katolikosa Karekina I w Watykanie w 1967 r. i wspólnej deklaracji z katolikosem Wazgenem I w 1970 r., wzywającej wiernych do ponownego odkrycia siebie nawzajem jako braci i siostry w Chrystusie.

Powrócić do dawnej jedności

Papież nawiązał też do obchodów 1700-lecia Soboru Nicejskiego i sformułowanego na nim wyznania wiary.

To właśnie z tej wspólnej wiary apostolskiej powinniśmy czerpać, aby odzyskać jedność, jaka istniała w pierwszych wiekach między Kościołem Rzymskim a starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Musimy również czerpać inspirację z doświadczenia rodzącego się Kościoła, aby przywrócić pełną komunię – taką komunię, która nie oznacza wchłaniania ani dominacji, ale raczej wymianę darów, które nasze Kościoły otrzymały od Ducha Świętego dla chwały Boga Ojca i budowania ciała Chrystusa (por. Ef 4,12)

— powiedział.

Ekumenizm wg Jana Pawła II

Leon XIV wyraził też nadzieję na wznowienie pracy wspólnej komisji teologicznej, aby wypracować model pełnej jedności, zgodnie z tym, czego pragnął św. Jan Paweł II w Encyklice Ut unum sint.

Za przykładem świętych

Papież zauważył, że na drodze do jedności poprzedzają nas święci obu Kościołów.

Wśród świętych tradycji ormiańskiej chciałbym wspomnieć wielkiego Katolikosa i poetę XII w. Nersesa IV Sznorhalego, którego 850. rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy. Pracował on niestrudzenie na rzecz pojednania Kościołów, aby spełniła się modlitwa Chrystusa: ‘aby wszyscy byli jedno’ (J 17, 21). Niech przykład św. Nersesa będzie dla nas inspiracją, a jego modlitwa wsparciem na drodze ku pełnej komunii!

— powiedział.

Krzysztof Bronk - Watykan/Vatican News PL

CZYTAJ TAKŻE:

— Leon XIV i Bartłomiej I podpisali wspólną deklarację. To kolejny element upamiętnienia 1700. rocznicy Pierwszego Soboru w Nicei

— Leon XIV w Stambule: Przed światem bądźmy wiarygodnym znakiem miłości Pana. Jedność, która umacnia się wokół ołtarza, jest darem Boga

— Papież do katolików w Turcji: Jest was mało, nie traćcie nadziei. Leon XIV również ostrzega: Herezja arianizmu powraca, nawet wśród wierzących

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych