Papież Leon XIV i Patriarcha Bartłomiej I podpisali w Stambule wspólną deklarację, w której potwierdzają wolę zbliżania Kościołów. W dokumencie Ojciec Święty i Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola potwierdzili wolę ustalenia wspólnej daty Wielkanocy i zaapelowali o pokój, podkreślając fundament wiary w 1700-lecie Soboru Nicejskiego.
Jedność jako dar i wezwanie
Dokument podpisany w Katedrze św. Jerzego, głównej świątyni Patriarchatu Konstantynopolitańskiego w Stambule, rozpoczyna się wezwaniem do wspólnego dążenia ku jedności. W ogłoszonym tekście Leon XIV i Bartłomiej I zapewnili, że podążają „drogą dialogu, w miłości i prawdzie (por. Ef 4, 15), ku upragnionej odnowie pełnej komunii między naszymi siostrzanymi Kościołami”.
Jedność jako dar i zadanie
Dokument podkreśla, że jedność chrześcijan „nie jest jedynie wynikiem ludzkich wysiłków, ale darem, który pochodzi z wysoka”. Obaj zwierzchnicy kierują więc wezwanie do całego Ludu Bożego – duchownych, osób konsekrowanych i świeckich – aby, za słowami Chrystusa, „wszyscy stanowili jedno”.
1700 lat Nicei
Deklaracja to kolejny element upamiętnienia 1700. rocznicy Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei. W deklaracji Papież i Patriarcha Konstantynopolu zauważyli, że obchody mają na celu nie tylko przypomnienie znaczenia historycznego tego wydarzenia. Jak zaznaczyli, to przede wszystkim okazja do pobudzenia ku „ciągłej otwartości na tego samego Ducha Świętego, który przemówił przez Niceę, gdy zmagamy się z wieloma wyzwaniami naszych czasów”.
Leon XIV i Bartłomiej I uznali, że pomimo przeszkód uniemożliwiających „przywrócenie pełnej komunii między wszystkimi chrześcijanami (…) musimy również uznać, że tym, co nas łączy, jest wiara wyrażona w Credo nicejskim”. Jak dodano, próby przezwyciężenia przeszkód na drodze do jedności są prowadzone poprzez dialog teologiczny.
Pascha i dziedzictwo dialogu
Papież i Patriarcha wyrazili wdzięczność, że w tym roku „cały świat chrześcijański obchodził Wielkanoc tego samego dnia”. Zapewnili ponadto, że chcą kontynuować poszukiwanie „możliwego rozwiązania, które pozwoliłoby nam co roku wspólnie obchodzić Uroczystość wszystkich Uroczystości”.
Dokument przypomina także o 60. rocznicy deklaracji Pawła VI i Atenagorasa, która zniosła wzajemne ekskomuniki z 1054 roku. Jak podkreślono, ten „proroczy gest” zapoczątkował epokę dialogu prowadzonego „w duchu zaufania, szacunku i wzajemnej miłości”.
Jedność w służbie pokoju
W końcowych punktach deklaracji Papież i Patriarcha stwierdzają, że „celem jedności chrześcijan jest między innymi fundamentalny i ożywczy wkład w pokój między wszystkimi narodami”. Leon XIV i Bartłomiej I wezwali polityków i przywódców, aby działali na rzecz zakończenia wojen. Zaapelowali też, by „odrzucić jakiekolwiek wykorzystywanie religii i imienia Boga do usprawiedliwiania przemocy”.
W nawiązaniu do 60. rocznicy soborowej deklaracji Nostra aetate Papież i Patriarcha Ekumeniczny zaapelowali o przezwyciężenie „obojętności, pragnienia dominacji, chciwości zysku i ksenofobii”.
Nadzieja mimo niepokoju
Choć świat doświadcza licznych kryzysów, deklaracja kończy się przypomnieniem, że Bóg nie opuszcza ludzkości. Papież i patriarcha powierzają Mu każdą osobę, szczególnie cierpiącą, prosząc „aby ich serca doznały pokrzepienia”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747019-deklaracja-leona-xiv-i-bartlomieja-i-w-1700-rocznice-soboru
