W 325 r. w Nicei odbył się pierwszy powszechny sobór Kościoła. 1700 lat po tym wydarzeniu Papież Leon XIV na pozostałościach wczesnochrześcijańskiej Bazyliki św. Neofita uczestniczyć będzie w ekumenicznej modlitwie, by wspólnie z przywódcami chrześcijańskimi z całego świata ponownie rozbudzić pragnienie jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.
Po otrzymaniu daru wolności religijnej w 313 r. pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, w obliczu rodzących się kontrowersji, poczuły potrzebę ponownego opowiedzenia prawdy i głębi tajemnicy Chrystusa.
Sobór Nicejski nie wymyślił reguły wiary, ale jako owoc rozeznania Ojców, skodyfikował ją i przedstawił w autorytatywnej formie
— mówi w rozmowie z Vatican News Ksiądz Arcybiskup Flavio Pace, sekretarz Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, współodpowiedzialnej za organizację podróży apostolskiej w jej wymiarze ekumenicznym.
Powszechny wymiar Nicei
Wspólne upamiętnienie 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego oznacza uznanie jedności wiary w Jezusa Chrystusa, która jednoczy nas wszystkich, ponad różnicami i podziałami, jakie rozwinęły się na przestrzeni wieków, najpierw na Wschodzie, a potem na Zachodzie.
28 czerwca, na zakończenie audiencji z delegacją Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, która jak co roku przybyła do Rzymu na uroczystość Świętych Piotra i Pawła, Papież Leon XIV w jasny sposób wyraził pragnienie udania się do Nicei
— opowiada abp Pace i dodaje:
Pragnieniem Ojca Świętego było, by w upamiętnieniu Soboru Nicejskiego uczestniczyli nie tylko papież i patriarcha ekumeniczny, ale wszyscy światowi przywódcy Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Święto św. Andrzeja
Podróż apostolska Ojca Świętego przypada w dniach, w których Ekumeniczny Patriarchat obchodzi święto swojego patrona – św. Andrzeja – czczonego jako Protokletos, pierwszy powołany. Tradycyjnie w święcie tym uczestnicy delegacja Kościoła Rzymu, reprezentująca swojego biskupa.
W tym roku nie będzie to delegacja Stolicy Apostolskiej, lecz sam Papież, który wraz ze swoim bratem, Patriarchą Bartłomiejem, uda się na święto św. Andrzeja, aby wspólnie modlić się o jedność
— mówi abp Pace.
Ekumeniczne powołanie kościoła św. Efrema
Dziś rano w kościele św. Efrema w Stambule Papież spotkał się z przewodniczącymi Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Jest to świątynia Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, ale pod pewnymi względami ma powołanie ekumeniczne, ponieważ stoi na ziemi, która od dawna należała do Kościoła katolickiego. W ubiegłych latach patriarcha Bartłomiej bardzo wspierał syryjską wspólnotę i dzięki jego usilnym prośbom papież Franciszek pozwolił na przekazanie tego terenu pod budowę kościoła
— tak o szczególnej historii tego kościoła opowiada abp Pace i tłumaczy sens wyboru tej lokalizacji na ekumeniczne spotkanie:
Kościół św. Efrema jest widocznym znakiem jedności – świadczy o tym, że skuteczna współpraca chrześcijan na terytorium Turcji jest możliwa.
In unitate fidei – echo papieskiego zawołania
Na kilka dni przed podróżą apostolską do Turcji i Libanu Papież Leon XIV podpisał list apostolski In unitate fidei, napisany z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego. Tak jego przesłanie interpretuje abp Pace:
Moim zdaniem, najpiękniejsze w Liście Apostolskim jest to, że jest on rozwinięciem zawołania Ojca Świętego: In illo uno unum – tylko w jednym, którym jest Chrystus, możemy powiedzieć, że możemy być zjednoczeni. In unitate fidei jest niejako wzmocnionym echem dewizy św. Augustyna, która prowadzi do modlitewnej i duszpasterskiej kontemplacji Soboru Nicejskiego jako daru na dzisiejsze czasy.
Duch Święty zasadą jedności Kościoła
Na zakończenie ostatniej audiencji generalnej Leon XIV poprosił o modlitwę w intencji swojej pierwszej podróży apostolskiej. Do tej modlitwy zachęca także abp Flavio Pace:
Wierzę, że wszyscy możemy zobowiązać się, by w trakcie papieskiej podróży wzywać Ducha Świętego tymi słowami, które Ojciec Święty umieścił na końcu swojego listu apostolskiego: aby Duch Święty prawdziwie był zasadą jedności, by ożywiał naszą wiarę i jednoczył nasze serca i umysły.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/747011-sobor-nicejski-i-kamien-milowy-w-historii-kosciola
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.