We włoskim kinie Adriano odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Ratuję człowieka. Ludzie Kościoła wobec zagłady”. To trzecia produkcja medialna Fundacji Opoka należącej do Konferencji Episkopatu Polski w ramach projektu „Polska energia zmienia świat”. Jego ideą jest promowanie historii kraju poza granicami przez pryzmat polskich świętych.
Fabuła dokumentu w reżyserii Michała Szymanowicza opiera się na narracji poświęconej tym, którzy ocalali Żydów i ich rodziny. To polscy sprawiedliwi, żywa Ewangelia świata: bł. Rodzina Ulmów, ks. Marceli Godlewski, m. Matylda Getter, przełożona Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Trzech bohaterów
Bohaterowie filmu nie patrząc na konsekwencje, działali na rzecz Żydów uwięzionych w gettach, w prywatnych domach i gospodarstwach. Choć za pomoc Żydom groziła śmierć, zarówno pomagającemu, jak i jego rodzinie, zdecydowali się tej pomocy i schronienia udzielać.
Matka Matylda
S. Matylda Getter wraz z innymi siostrami ocaliła kilkaset żydowskich dzieci z getta w Warszawie oraz z innych miejsc w okupowanej przez Niemców Polsce.
Ktokolwiek przychodzi na nasze podwórko i prosi o pomoc, w imię Chrystusa, nie wolno nam odmówić
— mówiła zakonnica.
Za postawę życia dla życia została odznaczona przez instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W filmie padają słowa, które do dziś przez zgromadzenie odczytywane są jako znak Bożej opatrzności:
Żadna siostra nie zginęła z powodu ratowania Żydów.
Parafia w getcie
Ks. Marceli Godlewski, proboszcz w warszawskim kościele Wszystkich Świętych, który znalazł się na terenie getta, wystawił Żydom setki fałszywych metryk chrztu dających szansę na przeżycie decydującym się na ucieczkę na „aryjską stronę”. Wypisywane przez ks. Godlewskiego dokumenty pozwoliły na wywiezienie z getta pewnej liczby dzieci żydowskich. Zajmowały się tym głównie siostry franciszkanki Rodziny Maryi, które w porozumieniu z ks. Godlewskim założyły w jego domu sierociniec, na użytek księdza pozostawiając tylko jeden pokój. W sierocińcu w Aninie przebywało w czasie wojny w sumie około 20 żydowskich dzieci. Ks. Godlewski otrzymał medal „Sprawiedliwy wśród Narodów” w 2009 roku.
Ulmowie z Markowej
Wzruszającym wątkiem filmu jest opowieść o Ulmach z Markowej, o dziś już błogosławionej rodzinie pełnej pokory i miłości, zamiłowań do piękna z prostotą oraz czułością troszczącej się o siebie i innych. Rodzina ginie. Mordu, za ukrywanie przez Ulmów Żydów, dokonuje się nawet na ciężarnej Wiktorii i dziecku, które zaczęło przychodzić na świat.
Troska o wartości
Projekcja dokumentu, który miał swoją premierę w Polsce pod koniec września ubiegłego roku, w Rzymie odbyła się z inicjatywy Adama Kwiatkowskiego, ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Ambasador podkreślił, że życiorysy bohaterów dokumentu, które niejednokrotnie są dopiero odkrywane w Kościele powszechnym, „nie tylko stanowią inspirację dla innych, ale są też doskonałym narzędziem w upowszechnieniu poza granicami Polski prawdziwej narracji historycznej o wydarzeniach ciemnych dekad minionego wieku”.
Więcej postaw samarytańskich
Honorowym gościem pokazu był kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii do Spraw Kanonizacyjnych, specjalny wysłannik papieża Franciszka na uroczystość beatyfikacji Rodziny Ulmów. Kardynał podkreślił, że decyzja Ulmów, by udzielić schronienia Żydom, była zakorzeniona w wierze.
To nie była decyzja jednej osoby, ale całej rodziny
— zaznaczył kard. Semeraro.
Promować dobro
W pokazie uczestniczył także bp pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej ks. Artur Miziński, przewodniczący Rady Fundacji Opoka Konferencji Episkopatu Polski, b. sekretarz generalny KEP.
Bp Miziński podkreślił, że obok tych głównych bohaterów przedstawionych w filmie znajdujemy wiele innych katolickich nazwisk lub instytucji, które przyczyniły się do ratowania ludzkich istnień.
Dziękuję wszystkim obecnym za przyjęcie zaproszenia do udziału w dzisiejszym seansie, za zainteresowanie ważnymi sprawami nie tylko dla Narodu i Kościoła w Polsce, ale także dla całego świata chrześcijańskiego i dla wszystkich ludzi dobrej woli
— powiedział.
Przewodniczący Fundacji Opoka przypomniał, że to już trzeci dokument zrealizowany na zlecenie KEP. W ubiegłych latach swoje premiery miały filmy: „Rycerz” o o. Kolbe i „Będziesz miłował” o bł. Stefanie Wyszyńskim.
OBEJRZYJ CAŁY FILM:
