Odwiedzenie w ciszy meczetu Sułtana Ahmeda w Stambule, znanego także jako Błękitny Meczet, było pierwszym punktem trzeciego dnia podróży apostolskiej Leona XIV do Turcji. To znak dialogu, który – jak podkreślał sam Papież - jest jednym z głównych przesłań jego podróży do Turcji i Libanu w dniach 27 listopada - 2 grudnia.
Leon XIV w ciszy przybył tuż po godz. 9.00 (7.00 czasu włoskiego) do słynnego meczetu Sułtana Ahmeta w Stambule. Odwiedziny były także wyrazem dialogu i szacunku dla kraju gospodarzy, w którym 99 procent wierzących stanowią muzułmanie.
Papież przeżył wizytę w meczecie w ciszy, w duchu skupienia i wsłuchania się, z głębokim szacunkiem dla tego miejsca oraz dla wiary tych, którzy gromadzą się tam na modlitwie.
Ojciec Święty obejrzał od wewnątrz bogato dekorowaną budowlę, wysłuchał też historii meczetu, opowiadanej przez gospodarzy. Wizyta ta nawiązuje do odwiedzin Papieża Franciszka w 2014 roku oraz - jeszcze wcześniej - do wizyty Papieża Benedykta w 2006 roku. Z szacunku do miejsca Ojciec Święty wchodząc do meczetu zdjął buty, podobnie jak pozostali członkowie delegacji.
Wyjątkowy meczet
Błękitny Meczet jest jednym z najważniejszych meczetów w Stambule i jednym z najbardziej znanych w świecie islamu. Został zbudowany w latach 1609–1617 przez sułtana Ahmeda I na części terenu Wielkiego Pałacu Konstantynopola, aby stać się najważniejszym miejscem kultu Imperium Osmańskiego.
Organizacja budowy została skrupulatnie opisana w ośmiu tomach, które są obecnie przechowywane w bibliotece Topkapi. Błękitny Meczet jest jedynym, który posiada sześć minaretów – zwykle są cztery – i ustępuje pod tym względem jedynie meczetowi Ka’by w Mekce, który ma ich siedem.
Ta architektoniczna osobliwość wynika, według popularnej historii, z nieporozumienia: sułtan Ahmed I, nie mogąc dorównać wspaniałości meczetu sułtana Sulejmana w Stambule, uznał, że najlepszym sposobem wyróżnienia swojej budowli byłyby minarety ze złota. Architekt jednak źle zrozumiał słowa sułtana, biorąc „altr” (po turecku „sześć”) zamiast „altın” („złoto”).
Gest dialogu, rozmowa z szefem Diyanetu
Popularna nazwa meczetu – błękitny - pochodzi od 21 043 turkusowych płytek ceramicznych umieszczonych na ścianach i w kopule, które nadają szczególny charakter meczetowi Sułtana Ahmeda. Wewnątrz budowla ma bardzo wysokie sklepienie oświetlone przez 260 okien.
W tym niezwykle sugestywnym miejscu Papież wykonał pierwszy gest dialogu podczas trzeciego dnia swojej wizyty w Turcji, został przyjęty przez szefa Diyanetu, czyli tureckiego urzędu ds. religii.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Leon XIV w İzniku ponowił apel o pojednanie wśród chrześcijan. „Drogą, którą należy podążać, jest braterskie spotkanie, dialog i współpraca”
— Papież do katolików w Turcji: Jest was mało, nie traćcie nadziei. Leon XIV również ostrzega: Herezja arianizmu powraca, nawet wśród wierzących
— Papież Leon XIV już w Turcji: „Ta podróż ma przede wszystkim znaczenie jedności. Jest to także wielkie przesłanie dla całego świata”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/746984-papiez-leon-xiv-odwiedzil-blekitny-meczet-w-stambule
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.