„Im bardziej jesteśmy pojednani, tym bardziej my, chrześcijanie, możemy dawać wiarygodne świadectwo o Ewangelii Jezusa Chrystusa” – mówił Leon XIV w przemówieniu podczas ekumenicznego spotkania modlitewnego upamiętniającego 1700. rocznicę I Soboru Nicejskiego. Przypomniał, że wiara w Bóstwo Chrystusa łączy chrześcijan wszystkich Kościołów, którzy, wszyscy, zaproszeni są do „przezwyciężania skandalu podziałów” między sobą.
W drugim dniu wizyty apostolskiej w Turcji Leon XIV, udał się do İzniku, gdzie, wspólnie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem wziął udział w nabożeństwie z okazji 1700. rocznicy I Soboru Nicejskiego. To właśnie ten jubileusz znalazł się u podstaw zaproszenia Ojca Świętego do odwiedzenia tego kraju. Papież zachęcił dziś, by dla wszystkich ta rocznica stała się okazją, do zadania sobie pytania o to, „kim jest Jezus Chrystus w życiu współczesnych kobiet i mężczyzn, kim jest On dla każdego z nas”.
Potrzeba jedności chrześcijan
W przemówieniu Leon XIV przypomniał, że wiara w boskość i człowieczeństwo Chrystusa łączy wszystkich chrześcijan i ma „fundamentalne znaczenie” w ich „wędrówce ku pełnej komunii”. Odwołując się do św. Augustyna, który pisał, że w Chrystusie wszyscy chrześcijanie stanowią jedno, podkreślił, że wszyscy są również zaproszeni do „przezwyciężenia skandalu podziałów, które niestety nadal istnieją, i do podsycania pragnienia jedności, o którą modlił się Pan Jezus i za którą oddał swoje życie”.
Bowiem „im bardziej jesteśmy pojednani, tym bardziej my, chrześcijanie, możemy dawać wiarygodne świadectwo o Ewangelii Jezusa Chrystusa”
— mówił, nawiązując do słów papieża Franciszka.
Braterstwo, łączące wszystkich wierzących w Boga
Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że o pojednanie woła dziś „cała ludzkość, dotknięta konfliktami i przemocą”. Przypomniał, że pragnienie pełnego zjednoczenia chrześcijan łączy się z dążeniem do braterstwa między ludźmi – powszechnego i niezależnego od pochodzenia, wyznania i poglądów.
Religie, ze względu na swoją naturę, są depozytariuszami tej prawdy i powinny zachęcać ludzi, grupy ludzkie i narody do jej uznawania i praktykowania
— mówił.
Papież zaapelował też o zaprzestanie usprawiedliwiania religią wojen i przemocy oraz fundamentalizmów.
Drogą, którą należy podążać, jest braterskie spotkanie, dialog i współpraca
— mówił Ojciec Święty.
Wspólnie z Ojcem Świętym w modlitwie ekumenicznej wzięli udział zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/746934-papiez-w-izniku-ponowil-apel-o-pojednanie-wsrod-chrzescijan
