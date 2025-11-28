Sobór Nicejski przypomina nam, że Jezus nie jest postacią z przeszłości, lecz Synem Bożym obecnym pośród nas i prowadzi historię ku przyszłości – powiedział Leon XIV podczas spotkania ze wspólnotą katolicką w Turcji. Jej członkom przypomniał, że wyrastają z wielkiej tradycji chrześcijaństwa i zachęcił ich, by nie zniechęcali się niewielką liczbą wierzących w dzisiejszej Turcji, bo Królestwo Boże wyrasta z tego, co małe. Ufajcie obietnicy Pana i dawajcie świadectwo Ewangelii – apelował Papież.
Turcja to też Ziemia Święta
Dziś rano Leon XIV spotkał się w katolickiej katedrze w Stambule z duchowieństwem i osobami zaangażowanymi w duszpasterstwo. W przemówieniu przypomniał, że również Turcję można uważać za „Ziemię Świętą”, ponieważ to właśnie na tych terenach historia narodu izraelskiego spotyka się z rodzącym się chrześcijaństwem, przenikają się Stary i Nowy Testament, zapisane zostały karty licznych soborów.
Z dumą wspominamy również wielką bizantyjską przeszłość, misyjny zapał Kościoła Konstantynopola i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa na całym Bliskim Wschodzie
— powiedział Leon XIV.
Nie zniechęcajcie się małą liczbą chrześcijan
Papież wezwał katolików w Turcji, by pielęgnowali wiarę, która wyrasta z bogactwa tej długiej historii, nie zniechęcając się z powodu niewielkiej liczby katolików w tym kraju. Kiedy patrzymy oczami Boga, odkrywamy, że On sam wybrał drogę małości – przypomniał Ojciec Święty.
Zaufajcie obietnicy Pana
Podkreślił, że ta „logika małości jest prawdziwą siłą Kościoła. Nie opiera się ona bowiem na jego zasobach i strukturach, a owoce jego misji nie wynikają z liczebności, potęgi ekonomicznej czy znaczenia społecznego. Kościół natomiast żyje światłem Baranka i – zgromadzony wokół Niego – jest kierowany na drogi świata mocą Ducha Świętego. W tej misji jest zawsze na nowo wezwany do zaufania obietnicy Pana: ‘Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo’ (Łk 12, 32)”.
Dawajcie świadectwo, młodzi pukają do drzwi Kościoła
Leon XIV zauważył, że istnieje dziś „potrzeba radosnego świadczenia o Ewangelii i patrzenia z nadzieją w przyszłość”. Przyznał, że znakiem nadziei są liczni młodzi, którzy pukają do drzwi Kościoła katolickiego.
W związku z tym zachęcam was do kontynuowania wytężonej pracy duszpasterskiej, którą wykonujecie, a także do słuchania i towarzyszenia młodym ludziom
— zaapelował Papież.
Arianizm powraca, ukazujmy oblicze Boga w Chrystusie
Wśród wyzwań, które stoją dziś przed Kościołem Leon XIV wskazał m.in. na odradzający się arianizm, i wynikającą stąd potrzebę ponownego odkrycia w Chrystusie oblicza Boga Ojca. Arianizm był herezją, na którą reagował Sobór Nicejski. Dziś powraca ona ponownie we współczesnej kulturze, a czasami jest obecna również wśród wierzących: „kiedy patrzymy na Jezusa z ludzkim podziwem, być może nawet z religijnym duchem, ale nie traktujemy Go naprawdę jako żywego i prawdziwego Boga, obecnego wśród nas”.
Jego boskość, panowanie nad historią, zostaje w pewien sposób przyćmione i ogranicza się do postrzegania Go jako wielkiej postaci historycznej, mądrego nauczyciela, proroka, który walczył o sprawiedliwość i nic więcej. Nicea przypomina nam: Chrystus Jezus nie jest postacią z przeszłości, jest Synem Bożym obecnym pośród nas, prowadzącym historię ku przyszłości, którą Bóg nam obiecał
— powiedział Ojciec Święty.
Uchwycić istotę naszej wiary
Mówiąc o innych wyzwaniach, które stawia nam dzisiaj Sobór Nicejski, Papież wskazał m.in. na potrzebę uchwycenia tego, co stanowi o istocie naszej wiary i bycia chrześcijaninem.
Wokół Symbolu wiary Kościół w Nicei odnalazł jedność. Nie jest to zatem tylko formuła doktrynalna, ale zaproszenie do nieustannego poszukiwania – nawet w ramach różnych wrażliwości, duchowości i kultur – jedności i istoty wiary chrześcijańskiej wokół centralnej postaci Chrystusa i Tradycji Kościoła.
Przekazywać wiarę we współczesnej kulturze
Papież przypomniał też, że w Nicei Kościół zdołał przekazać istotę wiary poprzez kategorie kulturowe i filozoficzne tamtej epoki. Kilkadziesiąt lat później, podczas Soboru Konstantynopolitańskiego, nicejskie Credo zostało pogłębione i rozszerzone.
Również tutaj otrzymujemy ważną lekcję: zawsze konieczne jest przekazywanie wiary chrześcijańskiej w języku i kategoriach kontekstu, w którym żyjemy, tak jak uczynili to Ojcowie w Nicei i na innych Soborach. Jednocześnie musimy odróżniać rdzeń wiary od formuł i historycznych form, które ją wyrażają, a które zawsze pozostają częściowe i tymczasowe i mogą ulegać zmianom w miarę pogłębiania doktryny
— powiedział Ojciec Święty.
Papież przypomniał w tym kontekście postać ogłoszonego niedawno nowego doktora Kościoła Johna Henry’ego Newmana, który zajmował się m.in. rozwojem doktryny chrześcijańskiej.
CZYTAJ TAKŻE: Dialog, rodzina i budowa mostów, czyli przesłanie Papieża w Ankarze. Leon XIV wręczył prezydentowi Turcji medal wizyty apostolskiej
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/746906-papiez-leon-xiv-do-katolikow-w-turcji-nie-traccie-nadziei
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.