Agenci CBA wkroczyli wczoraj do siedziby Fundacji Lux Veritatis, domagając się wydania dokumentów związanych z projektami wykonywanymi przez Fundację za środki z Funduszu Sprawiedliwości. Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis, na antenie Telewizji Trwam ujawniła zaskakujące okoliczności całej sprawy. „Dzisiaj usłyszałam, że to postanowienie, ta akcja jest taka szybka, ale to postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukania Prokurator Krajowy wydał 11 września 2025, 2,5 miesiąca temu, natomiast to dokonało się dopiero w dniu wczorajszym” - zaznaczyła Lidia Kochanowicz-Mańk.
Wczoraj wieczorem opinia publiczna m.in. za sprawą portalu wPolityce.pl dowiedziała się o tym, że funkcjonariusze CBA weszli do siedziby Fundacji Lux Veritatis, poszukując dokumentów związanych ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.
Chcą nas zlikwidować. To jest bardzo wyraźne. Chcą zlikwidować radio, telewizję, wszystko
— ocenił takie działanie wczoraj w rozmowie z portalem wPolityce.pl o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel i dyrektor Radia Maryja.
Chodziło o dokumenty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Współpracowaliśmy z ministerstwem prowadząc Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Podejmowaliśmy interwencje, pomagaliśmy krzywdzonym i prześladowanym chrześcijanom. Za rządów Donalda Tuska, ministerstwo wstrzymało wszystkie środki na wspólne projekty. Pomimo zablokowania funduszy, nadal prowadzimy tę działalność w nieco zmienionej formule, jako Polskie Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Robią to ludzie z dobrej woli, adwokaci, świeccy. My daliśmy lokal, a oni bezinteresownie pracują. Teraz prześwietlana jest cała ta działalność. Ale do nas ciągle przychodzą jakieś kontrole. Zawracają głowę, wyciągają dokumenty. To jest po prostu takie ciągłe męczenie. Nie mamy nic do ukrycia. Nigdy nie postępowaliśmy wbrew prawu. Nigdy
— wyjaśniał o. Tadeusz Rydzyk w rozmowie z Marzeną Nykiel, redaktor naczelną portalu wPolityce.pl.
Zdumiewający termin przeszukania
Dziś na antenie Telewizji Trwam dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk przedstawiła szczegóły całej sprawy.
Wczoraj w godzinach przedpołudniowych do naszej siedziby weszli funkcjonariusze CBA. Poproszono nas o wydanie dokumentacji związanej z tymi projektami, pokazano nam postanowienie wydane w tej sprawie przez Prokuratora Krajowego
— relacjonowała Lidia Kochanowicz-Mańk.
Dzisiaj usłyszałam, że to postanowienie, ta akcja jest taka szybka, ale to postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukania Prokurator Krajowy wydał 11 września 2025, 2,5 miesiąca temu, natomiast to dokonało się dopiero w dniu wczorajszym
— mówiła dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis.
Zastanawiająca jest ta sytuacja, dlaczego akurat w tym momencie. Dla nas, dla Rodziny Radia Maryja, to szczególnie ważny okres, będziemy obchodzić za moment 34. rocznicę powstania Radia Maryja. Za niedługo, bo 8 grudnia, ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury rzeszowskiej w innej sprawie, zawarciem umowy między ministerstwem a Fundacją w sprawie Muzeum
— podkreśliła.
Lidia Kochanowicz-Mańk zwróciła uwagę na fakt, że w Fundacji była już prowadzona przez kilka miesięcy kontrola, w której były przekazane wszystkie te dokumenty, które wczoraj przejęło CBA.
Te dokumenty są dostępne od wielu miesięcy w NIK
— zauważyła.
„Audytorzy pozytywnie ocenili wydatkowanie środków”
Dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis wskazała, że w siedzibie Fundacji prowadzonych było więcej kontroli.
To nie była jedyna kontrola, jeżeli chodzi o Funduszu Sprawiedliwości, bo również Fundacja w okresie od maja 2024 do 6 listopada 2025 roku była objęta kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
— mówiła Kochanowicz-Mańk. Tematem tamtej kontroli były dotacje otrzymane przez Fundację z Funduszu Sprawiedliwości w 2023 roku.
Przejrzeli dokładnie te same dokumenty w zakresie jednego roku, z tej kontroli powstał raport. Wynik tej kontroli zakończył się wynikiem pozytywnym, audytorzy pozytywnie ocenili wydatkowanie środków publicznych przez Fundację
— zaznaczyła dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis.
Jesteśmy spokojni po tych miesiącach, które przeżyliśmy, że tam nie ma niczego, czego być może spodziewają się ci, którzy nas kontrolują, natomiast chodzi o to, że od prawie 2 lata pracownicy naszej Fundacji nie robią niczego innego, tylko obsługują kontrole, które u nas są, ponieważ ich od 2024 roku jest już ich kilkanaście. My nieustannie obsługujemy kontrolujących, rozumiemy, że państwo takie kontrole podejmuje, natomiast wydaje mi się, że też powinno się wziąć pod uwagę, że taka Fundacja ma swoją misję, swoje cele do zrealizowania (…), nie żyć ciągle w permanentnym stresie
— mówiła, dodając, że Fundacja wszystko przeprowadzała „rzetelnie i prawidłowo”, jednak mimo to każdy, do kogo przychodzi kontrola, czuje się zestresowany.
Lidia Kochanowicz-Mańk zwróciła też uwagę na prezentowanie całej sprawy w mediach, gdzie niekiedy już sugerowana jest wina Fundacji.
Zanim prokuratura postępowanie zakończy, to już jest prowadzona jakaś narracja w tym temacie, która sugeruje jakieś nieprawidłowości
— zaznaczyła.
Zagrożenie dla istnienia Muzeum „Pamięć i Tożsamość”
Mec. Karol Prawda, pełnomocnik Fundacji Lux Veritatis, wypowiadał się na temat innej sprawy prowadzonej przez prokuraturę przeciw Fundacji. Chodzi o uzyskanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za czasów rządów PiS-u dofinansowania na budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.
Początek tej sprawy to są wypowiedzi ministra Sienkiewicza o tym, że umowa na Muzeum będzie badana pod kątem celowości i jeśli znajdzie się jakaś przyczyna, żeby tę umowę unieważnić, to będzie unieważniona
— przypomniał mec. Karol Prawda.
Co się stanie, jeśli faktycznie umowa zostanie uznana za nieważną?
Ta nieważność prowadzi do tego, że Muzeum nie będzie
— zapowiedział mec. Prawda.
Prawnik wskazał na niekorzystne dla Fundacji przedstawianie całej sprawy w niektórych mediach, a konkretnie przecieki z działań prokuratury.
Przed przesłuchaniem pani dyrektor w prokuraturze, było to w marcu, w Onecie ukazał się szeroki materiał przedstawiający wszelkie wątki zawiadomienia
— podkreślił mec. Prawda.
Przygotowywana jest opinia publiczna, budowana jest narracja (…). To był skandal, tak to jest rozgrywane
— zauważył.
