„1700. rocznica Soboru Nicejskiego mówi nam o spotkaniu i dialogu. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek potrzeba osób, które sprzyjają dialogowi” – podkreślił Leon XIV w Ankarze w przemówieniu do prezydenta Republiki Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana oraz przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Ponadro Papież wręczył prezydentowi tego kraju medal upamiętniający pierwszą zagraniczną wizytę Ojca Świętego.
Przesłanie jedności, budowania mostów, pokoju – mocno wybrzmiało z pierwszej oficjalnej przemowy Leona XIV podczas jego podróży apostolskiej do Turcji i Libanu.
Po przybyciu do Ankary w swojej pierwszej zagranicznej podróży apostolskiej oraz po złożeniu wieńca w mauzoleum ojca narodu tureckiego Mustafy Kemala Atatürka, Leon XIV spotkał się z prezydentem Republiki Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, przedstawicielami władz, korpusu dyplomatycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Symbolika mostu w świecie konfliktów
Cieszę się, że właśnie od waszego kraju rozpoczynam podróże apostolskie mojego pontyfikatu, ponieważ ta ziemia jest nierozerwalnie związana z początkami chrześcijaństwa i dziś wzywa synów Abrahama oraz całą ludzkość do braterstwa, które uznaje i docenia różnice
— podkreślił Papież.
Obraz mostu nad Cieśniną Dardanele, jako symbolu łączenia i dialogu, był motywem przewodnim wystąpienia Leona XIV. Papież zauważył, że w świecie naznaczonym konfliktami, który jest „destabilizowany przez ambicje i decyzje, depczące sprawiedliwość i pokój” obraz tego mostu, wybrany jako papieskiej podróży.
Społeczeństwo jest bowiem żywe, jeśli jest pluralistyczne: to mosty między jego różnymi duszami czynią je społeczeństwem obywatelskim
— wskazał Ojciec Święty.
Chrześcijanie częścią tożsamości tureckiej
W tym kontekście Leon XIV przypomniał postać Jana XXIII, który, zanim został papieżem, był powszechnie szanowanym delegatem apostolskim w Turcji i zyskał tam przydomek „tureckiego Papieża”, wzywając, aby katolicy nie wykluczali się z budowy Republiki Turcji.
Papież zapewnił, że chrześcijanie „są i czują się częścią tożsamości tureckiej, tak bardzo cenionej przez Jana XXIII” i również „zamierzają pozytywnie przyczynić się do jedności waszego kraju.”
Obraz mostu Leon XIV przywołał również, nawiązując do swego poprzednika, papieża Franciszka, który promował „kulturę spotkania”.
Z serca regionu śródziemnomorskiego mój czcigodny Poprzednik przeciwstawił się ‘globalizacji obojętności’
— wskazał Leon XIV.
Dodał, że Bóg, objawiając się, „przerzucił most między niebem a ziemią: uczynił to, aby nasze serca się zmieniły, stając się podobnymi do Jego serca”. Papież podkreślił, że miłość – oprócz wymiaru intymnego i prywatnego – ma również wymiar widzialny i publiczny.
Szacunek dla mężczyzn, kobiet, rodaków, cudzoziemców
Wezwał, aby współczucie i solidarność zostały uznane za kryteria rozwoju.
Dlatego w społeczeństwie takim jak tureckie, gdzie religia odgrywa widoczną rolę, ma fundamentalne znaczenie poszanowanie godności i wolności wszystkich dzieci Bożych: mężczyzn i kobiet, rodaków i cudzoziemców, biednych i bogatych
— mówił Papież.
Kto ma serce uległe woli Bożej, zawsze będzie promował dobro wspólne i szacunek dla wszystkich
— przekonywał Papież.
Wskazał, że to jest wielkie wyzwanie, które musi przekształcić lokalną politykę i stosunki międzynarodowe, zwłaszcza w obliczu ewolucji technologicznej, jaka w przeciwnym razie mogłaby uwydatnić niesprawiedliwości, zamiast przyczynić się do ich rozwiązania.
Nawet sztuczne inteligencje odtwarzają nasze preferencje i przyspieszają procesy, które – jeśli się dobrze przyjrzeć – nie zostały przedsięwzięte przez maszyny, ale przez ludzkość. Pracujmy więc razem, aby zmienić trajektorię rozwoju i naprawić szkody już wyrządzone jedności rodziny ludzkiej
— wezwał Ojciec Święty.
Rola rodziny i rola kobiet
Leon XIV podkreślił kluczową rolę rodziny, która także tworzy więzi, a więc buduje mosty. Dla każdego – mówił - rodzina była bowiem pierwszym ośrodkiem życia społecznego, w którym doświadczyliśmy, że bez drugiego człowieka nie ma „ja”.
Przestrzegł przed kulturą indywidualistyczną i pogardą dla małżeństwa i płodności, które rzekomo mają dawać większe możliwości życia i szczęścia.
Na to oszustwo konsumpcjonistycznych ekonomii, w których samotność staje się biznesem, należy odpowiedzieć kulturą, ceniącą uczucia i więzi. Tylko razem stajemy się autentycznie sobą
— przekonywał Ojciec Święty.
Dodał, że w życiu rodzinnym w sposób wyjątkowy ujawnia się wartość miłości małżeńskiej i wkład kobiet.
Kobiety, w szczególności poprzez naukę i aktywny udział w życiu zawodowym, kulturalnym i politycznym, coraz bardziej angażują się w służbę dla kraju i w jego pozytywny wpływ na arenie międzynarodowej. Dlatego też należy bardzo docenić ważne inicjatywy w tym zakresie, wspierające rodzinę i wkład kobiet w pełny rozkwit życia społecznego
— podkreślił Papież.
Czynnik stabilizacji i pokoju
Zwracając się do prezydenta Erdogana, Leon XIV wezwał, aby Turcja była czynnikiem stabilizacji i zbliżenia między narodami, w służbie sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Podkreślił, że Stolica Apostolska pragnie współpracować z Turcją – krajem będącym pomostem między Wschodem i Zachodem oraz skrzyżowanie kultur i religii - na rzecz lepszego świata, o czym świadczą wizyty w tym kraju także jego poprzedników: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.
Sama okazja tej podróży, 1700. rocznica Soboru Nicejskiego, mówi nam o spotkaniu i dialogu, podobnie jak fakt, że pierwsze osiem Soborów Ekumenicznych miało miejsce na terenach dzisiejszej Turcji
— mówił Leon XIV.
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek potrzeba osób, które sprzyjają dialogowi i praktykują go z silną wolą i cierpliwym uporem
— dodał.
Odrzucić dominację potęgi militarnej
Zaapelował, by przeciwstawić się dominacji strategii potęgi gospodarczej i militarnej, napędzające to, co Papież Franciszek nazwał „trzecią wojną światową w kawałkach”.
Nie możemy w żaden sposób poddać się tej tendencji! Od tego zależy przyszłość ludzkości. Energia i zasoby pochłaniane przez tę niszczącą dynamikę zostają odebrane prawdziwym wyzwaniom, przed którymi dzisiejsza rodzina ludzka powinna stanąć naprawdę zjednoczona, a którymi są: pokój, walka z głodem i nędzą, troska o zdrowie i wychowanie oraz ochrona stworzenia
— apelował Ojciec Święty.
Dodał, że Stolica Apostolska pragnie pracować ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro człowieka.
Wędrujmy więc razem w prawdzie i przyjaźni, pokornie ufając pomocy Boga
— wezwał Leon XIV.
Kurtuazyjna wizyta i symboliczny gest
W Pałacu Prezydenckim w Ankarze Papież Leon XIV podarował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi medal upamiętniający pierwszą zagraniczną wizytę Ojca Świętego. Na pamiątkowej odznace widnieją wizerunki świętych i miejsc ważnych dla całej wizyty apostolskiej.
Znaki miejsc i wiary
Na medalu umieszczono postacie św. Szarbela Makhloufa i św. Andrzeja Apostoła, a obok nich symbole związane z krajami, które Papież odwiedza w tej podróży: figurę Matki Bożej z Harissy, cedr Libanu oraz meczet Sułtana Ahmeda.
Minarety przedstawione obok chrześcijańskiej dzwonnicy tworzą wymowny znak spotkania różnych tradycji religijnych.
W rocznicę Soboru Nicejskiego
W górnej części wybito łaciński napis TVRCIAM ET LIBANVM VISIT, a u dołu — odniesienie do 1700. rocznicy Pierwszego Soboru Nicejskiego: MDCC ANNIV. CONC. NICAENI. Umieszczono tam również daty podróży: 27 listopada – 2 grudnia 2025.
Autorką medalu jest Amalia Mistichelli, przygotowująca go specjalnie na wizytę w Turcji i Libanie. Papież przekazał dar podczas wizyty kurtuazyjnej 27 listopada w Ankarze.
„Dziękuję Bogu za możliwość odwiedzenia Turcji”
„Dziękuję Bogu za możliwość odwiedzenia Turcji” – napisał Leon XIV w księdze pamiątkowej podczas odwiedzin w Mauzoleum Mustafy Kemal Atatürka w Ankarze.
Wizyta w Mauzoleum współzałożyciela Republiki Turcji w Ankarze była pierwszym oficjalnym punktem podróży apostolskiej Leona XIV do Turcji i Libanu. Papież podczas oficjalnej ceremonii złożył wieniec w mauzoleum oraz wpisał się do księgi pamiątkowej w języku angielskim.
Ojciec Święty napisał:
Dziękuję Bogu za możliwość odwiedzenia Turcji i wzywam obfitości pokoju i pomyślności dla tego kraju i jego mieszkańców.
Po wizycie w Mauzoleum Papież udał się na spotkanie z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, po którym zaplanowano oficjalne spotkanie z prezydentem, władzami Republiki, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego.
