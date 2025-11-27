Boże Narodzenie to czas dzielenia się dobrem. Chrześcijanie z Ziemi Świętej, dla których turystyka była głównym źródłem dochodu, dziś pilnie potrzebują naszej pomocy, o czym mówił na antenie Telewizji wPolsce24 ks. prof. Waldemar Cisło, założyciel Fundacji Przyjaciel Misji. Teolog zachęcał do kupna produktów prosto z Betlejem wykonanych z drewna oliwnego, co będzie stanowiło realne wsparcie finansowe, pomagające tym osobom przetrwać i pozostać w miejscu narodzin Chrystusa. „Od dwóch lat chrześcijanie, którzy żyją w Strefie Gazy, nie mają, z czego żyć” – podkreślił ks. prof. Cisło.
Na początku rozmowy ks. prof. Waldemar Cisło wskazał, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale 280 milionów chrześcijan żyje w krajach, gdzie są dyskryminowani czy prześladowani.
Według raportu, który ukazał się kilka lat temu, co trzy minuty na świecie ginie jeden chrześcijanin
— podkreślił.
Wyroby z Ziemi Świętej
Założyciel Fundacji Przyjaciel Misji pokazał także wyroby z Ziemi Świętej z drewna oliwnego.
Przejdźmy od krzyża do Betlejem, ponieważ krzyż jest niestety wpisany w życie wielu naszych braci na świecie. Od dwóch lat chrześcijanie, którzy żyją w Strefie Gazy, nie mają, z czego żyć
— mówił.
„To jest piękna akcja”
Zaznaczył, że aby pomóc wystarczy wejść na stronę Fundacji Przyjaciel Misji (przyjacielmisji.pl) i kupić np. szopkę, różaniec, ozdoby choinkowe, świeczniki czy szopki bożonarodzeniowe, które są produkowane z drewna oliwnego. Każdy produkt wykonany przez lokalnych rzemieślników niesie ze sobą wyjątkową historię i tradycję Betlejem.
Robimy też kiermasze na parafiach. Dziękujemy wszystkim księżom, którzy się w to włączają
— mówił ks. prof. Waldemar Cisło.
To jest piękna akcja. Zachęcamy państwa, ponieważ możemy mieć kawałek Betlejem ze sobą w domu na Święta Bożego Narodzenia
— dodał teolog.
UNCTAD podkreśliła, że o ile w 2022 r. 24 proc. mieszańców Strefy Gazy nie miało pracy, o tyle w październiku 2024 r. odsetek bezrobotnych sięgał 50 proc. Każde kupno produktów z Betlejem to realna pomoc finansowa dla rodzin chrześcijańskich.
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/746780-ks-prof-cislo-o-akcji-wsparcia-przesladowanych-chrzescijan
