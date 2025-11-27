TYLKO U NAS

Tragiczna sytuacja chrześcijan w Gazie. Ks. prof. Cisło o akcji jego Fundacji. "Możemy mieć kawałek Betlejem w domu na Boże Narodzenie"

Ks. prof. Waldemar Cisło / autor: Telewizja wPolsce24
Ks. prof. Waldemar Cisło / autor: Telewizja wPolsce24

Boże Narodzenie to czas dzielenia się dobrem. Chrześcijanie z Ziemi Świętej, dla których turystyka była głównym źródłem dochodu, dziś pilnie potrzebują naszej pomocy, o czym mówił na antenie Telewizji wPolsce24 ks. prof. Waldemar Cisło, założyciel Fundacji Przyjaciel Misji. Teolog zachęcał do kupna produktów prosto z Betlejem wykonanych z drewna oliwnego, co będzie stanowiło realne wsparcie finansowe, pomagające tym osobom przetrwać i pozostać w miejscu narodzin Chrystusa. „Od dwóch lat chrześcijanie, którzy żyją w Strefie Gazy, nie mają, z czego żyć” – podkreślił ks. prof. Cisło.

Na początku rozmowy ks. prof. Waldemar Cisło wskazał, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale 280 milionów chrześcijan żyje w krajach, gdzie są dyskryminowani czy prześladowani.

Według raportu, który ukazał się kilka lat temu, co trzy minuty na świecie ginie jeden chrześcijanin

— podkreślił.

Wyroby z Ziemi Świętej

Założyciel Fundacji Przyjaciel Misji pokazał także wyroby z Ziemi Świętej z drewna oliwnego.

Przejdźmy od krzyża do Betlejem, ponieważ krzyż jest niestety wpisany w życie wielu naszych braci na świecie. Od dwóch lat chrześcijanie, którzy żyją w Strefie Gazy, nie mają, z czego żyć

— mówił.

„To jest piękna akcja”

Zaznaczył, że aby pomóc wystarczy wejść na stronę Fundacji Przyjaciel Misji (przyjacielmisji.pl) i kupić np. szopkę, różaniec, ozdoby choinkowe, świeczniki czy szopki bożonarodzeniowe, które są produkowane z drewna oliwnego. Każdy produkt wykonany przez lokalnych rzemieślników niesie ze sobą wyjątkową historię i tradycję Betlejem.

Robimy też kiermasze na parafiach. Dziękujemy wszystkim księżom, którzy się w to włączają

— mówił ks. prof. Waldemar Cisło.

To jest piękna akcja. Zachęcamy państwa, ponieważ możemy mieć kawałek Betlejem ze sobą w domu na Święta Bożego Narodzenia

— dodał teolog.

UNCTAD podkreśliła, że o ile w 2022 r. 24 proc. mieszańców Strefy Gazy nie miało pracy, o tyle w październiku 2024 r. odsetek bezrobotnych sięgał 50 proc. Każde kupno produktów z Betlejem to realna pomoc finansowa dla rodzin chrześcijańskich.

CZYTAJ WIĘCEJ: Cztery ugrupowania walczą z Hamasem o „Nową Gazę”? „Jeśli Bóg pozwoli, sami zobaczycie. Staniemy się nową administracją Gazy”

tt/Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych