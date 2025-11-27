O godz. 7.58 samolot z Leonem XIV na pokładzie wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino do Ankary. Rozpoczyna się pierwsza zagraniczna podróż apostolska Leona XIV, której celem jest Turcja i Liban. Przy miejscu Papieża w samolocie umieszczono wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady z Genazzano.
Tuż po godz. 7.00 samochód z Leonem XIV opuścił Watykan w kierunku lotniska Fiumicino. Około godz. 7.30 Leon XIV wszedł na pokład samolotu włoskich linii lotniczych ITA, którym o 7.58 wyleciał do Ankary.
Przy siedzeniu Papieża w samolocie umieszczono wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady z Genazzano. W miejscowości tej mieści się augustiańskie sanktuarium z wizerunkiem Maryi. Tam właśnie Leon XIV udał się jako Papież w swoim pierwszym wyjeździe poza Rzym, prosząc Maryję o opiekę nad jego posługą Następcy Piotra.
Lądowanie w Ankarze przewidziano na godzinę 10.30 czasu europejskiego. Na lotnisku nastąpi ceremonia powitania Leona XIV, po czym Papież uda się na spotkanie z prezydentem Republiki Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.
Wojciech Rogacin / Vatican News
