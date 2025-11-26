Do odwagi rodzicielstwa wezwał Papież Polaków na audiencji ogólnej. „Niech w waszych rodzinach nie zabraknie odwagi do podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie” – powiedział Ojciec Święty.
Pozdrawiając polskich pielgrzymów, Leon XIV nawiązał do tematu dzisiejszej katechezy. Przypomniał w niej o powierzonej człowiekowi przez Boga misji rodzicielstwa. Zwrócił też uwagę na chorobliwy brak zaufania do życia we współczesnym świecie.
Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia:
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Niech w waszych rodzinach nie zabraknie odwagi do podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie. Nie lękajcie się przyjmować i bronić każdego poczętego dziecka – głoście i służcie Ewangelii życia. Bóg jest „miłującym życie”, dlatego zawsze otaczajcie je troską i miłością. Wszystkim wam błogosławię!
Prośba o modlitwę w czasie podróży do Turcji i Libanu
Na zakończenie audiencji Papież przypomniał, że jutro wyrusza w pierwszą podróż apostolską do Turcji i Libanu. Poprosił wiernych, aby wspierali go w tej podróży swoją modlitwą.
CZYTAJ WIĘCEJ: Do jakiej Turcji przyjeżdża Papież? Kard. Pietro Parolin: Wizyta Leona XIV przyniesie nadzieję, pokój i nowy impuls dla chrześcijan
