Papież Leon XIV do Polaków: Niech w waszych rodzinach nie zabraknie odwagi do podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Do odwagi rodzicielstwa wezwał Papież Polaków na audiencji ogólnej. „Niech w waszych rodzinach nie zabraknie odwagi do podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie” – powiedział Ojciec Święty.

Pozdrawiając polskich pielgrzymów, Leon XIV nawiązał do tematu dzisiejszej katechezy. Przypomniał w niej o powierzonej człowiekowi przez Boga misji rodzicielstwa. Zwrócił też uwagę na chorobliwy brak zaufania do życia we współczesnym świecie.

Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Niech w waszych rodzinach nie zabraknie odwagi do podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie. Nie lękajcie się przyjmować i bronić każdego poczętego dziecka – głoście i służcie Ewangelii życia. Bóg jest „miłującym życie”, dlatego zawsze otaczajcie je troską i miłością. Wszystkim wam błogosławię!

Prośba o modlitwę w czasie podróży do Turcji i Libanu

Na zakończenie audiencji Papież przypomniał, że jutro wyrusza w pierwszą podróż apostolską do Turcji i Libanu. Poprosił wiernych, aby wspierali go w tej podróży swoją modlitwą.

CZYTAJ WIĘCEJ: Do jakiej Turcji przyjeżdża Papież? Kard. Pietro Parolin: Wizyta Leona XIV przyniesie nadzieję, pokój i nowy impuls dla chrześcijan

Krzysztof Bronk - Watykan/Vatican News PL

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych